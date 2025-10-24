https://1prime.ru/20251024/es-863885746.html
Mundo: в ЕС не хотят финансировать Украину из национальных бюджетов
Mundo: в ЕС не хотят финансировать Украину из национальных бюджетов - 24.10.2025, ПРАЙМ
Mundo: в ЕС не хотят финансировать Украину из национальных бюджетов
24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Никто в Евросоюзе не хочет финансировать Украину за счет национальных бюджетов, пишет испанская газета Mundo. "В чем все сходятся во мнении... , это то, что они не хотят, чтобы оборона Украины финансировалась из национальных бюджетов", - пишет газета. Как отмечает Mundo со ссылкой на дипломатические источники, если посмотреть на цифры МВФ, "выясняется, что (на помощь Украине - ред.) потребуется от 114 до 150 миллиардов евро в ближайшие три года". В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Mundo: в ЕС не хотят финансировать Украину из национальных бюджетов
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.
