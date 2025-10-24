Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны - 24.10.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны - 24.10.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару уменьшается после публикации статистики из еврозоны, инвесторы также ожидают данных об инфляции из США, свидетельствуют данные торгов. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T11:50+0300
2025-10-24T11:50+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается после публикации статистики из еврозоны, инвесторы также ожидают данных об инфляции из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,1610 доллара с 1,1618 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 152,94 иены со 152,57 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,11%, до 99,05 пункта. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, чуть вырос - до 52,2 пункта с 51,2 пункта в сентябре, при этом прогноз предполагал снижение, до 51 пункта. Если эта оценка впоследствии подтвердится, то она станет самой высокой за год и пять месяцев. В том числе индексы крупнейшей европейской экономики также выросли и также оказались выше прогнозов. Это относится как к композитному, так и отдельно промышленному и индексу сферы услуг Германии. Позднее в пятницу будет опубликована статистика инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране ускорилась до 3,1% по итогам сентября с 2,9% месяцем ранее, что может стать самым высоким значением с весны прошлого года.
рынок, сша, германия
Экономика, Рынок, США, ГЕРМАНИЯ
11:50 24.10.2025
 
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны

Евро дешевеет к доллару на статистике из еврозоны и ожиданиях по инфляции в США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается после публикации статистики из еврозоны, инвесторы также ожидают данных об инфляции из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,1610 доллара с 1,1618 доллара за евро на прошлом закрытии.
Курс доллара к иене в то же время поднимается до 152,94 иены со 152,57 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,11%, до 99,05 пункта.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, чуть вырос - до 52,2 пункта с 51,2 пункта в сентябре, при этом прогноз предполагал снижение, до 51 пункта. Если эта оценка впоследствии подтвердится, то она станет самой высокой за год и пять месяцев.
В том числе индексы крупнейшей европейской экономики также выросли и также оказались выше прогнозов. Это относится как к композитному, так и отдельно промышленному и индексу сферы услуг Германии.
Позднее в пятницу будет опубликована статистика инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране ускорилась до 3,1% по итогам сентября с 2,9% месяцем ранее, что может стать самым высоким значением с весны прошлого года.
