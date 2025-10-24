ЕК надеется предоставить Украине кредит на 150 миллиардов евро в 2025 году

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссия надеется предоставить Украине до конца 2025 года кредит на основе замороженных активов ЦБ РФ в размере 150 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. "Очень важным решением может стать предоставление так называемого "репарационного кредита" с использованием замороженных активов (ЦБ РФ – ред.), без конфискации, для направления Украине 150 миллиардов евро, которые могут быть использованы на оборону. Я надеюсь, что это произойдет. Важные решения могут быть приняты на предстоящем Совете глав государств ЕС (18-19 декабря 2025 года – ред.). И в дорожной карте, которую мы утвердили на прошлой неделе решением Еврокомиссии в рамках дорожной карты готовности к обороне, мы также ожидаем, что кредит будет предоставлен Украине в конце этого года", - сказал он в интервью Bloomberg. В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В день проведения европейского саммита, где должен был обсуждаться вопрос использования российских активов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия Евросоюза по конфискации российских активов ничтожны с юридической точки зрения и повлекут гарантированный и болезненный ответ Москвы. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
