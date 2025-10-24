https://1prime.ru/20251024/evropa-863870330.html

"Это просто смешно": в США набросились на ЕС из-за России

"Это просто смешно": в США набросились на ЕС из-за России

МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предостерег Европейский Союз от завышенных ожиданий в отношении влияния новых антироссийских санкций на ход специальной военной операции. Он высказал свою точку зрения в эфире YouTube-канала Deep Dive. "Поймите уже, что Украина не сможет выиграть в этой войне на истощение. Ваши надежды на то, что новые санкции создадут болевые точки для России или помогут приблизить переговоры, — просто смешны", — заявил он. Дэвис указал, что у ЕС может быть неверное представление, если единственной целью санкций было произвести впечатление на президента США Дональда Трампа, учитывая характер его меняющейся позиции по украинскому вопросу. "Трамп через неделю опять поменяет свое мнение и окажется разочарованным уже Украиной. А санкции уже введены, и, скорее всего, опять не сработают. ЕС останется только молиться", — заключил Дэвис. На днях Европейский Союз утвердил 19-й пакет санкций, который затронул 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Среди задействованных организаций есть те, которые зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Беларуси, США и Великобритании. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом отметила новые ограничения, заявив, что россияне теперь не знают, как жить без европейского мха и лишайников. Многократно подчеркивалось, что Россия справляется с санкционным давлением, начавшимся несколько лет назад и продолжающим усиливаться. В Москве полагают, что Запад не хочет признать провал своей стратегии давления. В западных странах также звучат оценки его неэффективности. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что долгосрочная стратегия Запада состоит в сдерживании и ослаблении России, а санкции нанесли значительный ущерб мировой экономике. По его мнению, одна из главных целей Запада — ухудшение условий жизни миллионов людей.

