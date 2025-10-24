Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики - 24.10.2025
Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики
Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики - 24.10.2025, ПРАЙМ
Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики
Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики и призывают своих партнеров увеличить взносы на эти цели, сообщил в пятницу премьер-министр... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T22:31+0300
2025-10-24T22:31+0300
мировая экономика
украина
нидерланды
лондон
sky news
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76368/49/763684924_0:192:3089:1929_1920x0_80_0_0_3643a4b865a1f98343c1a69fc6ba30ca.jpg
ГААГА, 24 окт - ПРАЙМ. Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики и призывают своих партнеров увеличить взносы на эти цели, сообщил в пятницу премьер-министр страны Дик Схоф. "Мы также должны обеспечить увеличение нашей помощи в сфере энергетики, чтобы помочь Украине и украинцам пережить зиму...Затраты на восстановление высоки, а потребность в импорте газа возросла. Поэтому Нидерланды увеличат финансовую и материальную поддержку в сфере энергетики, и мы призываем всех наших партнеров также рассмотреть возможность увеличения своих взносов", - заявил Схоф на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Лондоне. Трансляция мероприятия велась на телеканале Sky News. В июле МИД Нидерландов сообщил, что королевство выделит 300 миллионов евро на восстановление и укрепление экономики Украины в 2025 и 2026 годах. Из этой суммы 52 миллиона евро будут направлены на ремонт энергетической инфраструктуры и систем питьевого водоснабжения Украины. Это часть средств, ранее выделенных правительством Нидерландов на 2025 и 2026 годы на невоенную помощь Украине.
украина
нидерланды
лондон
мировая экономика, украина, нидерланды, лондон, sky news, мид
Мировая экономика, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, ЛОНДОН, Sky News, МИД
22:31 24.10.2025
 
Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики

Нидерланды планируют увеличить финансовую помощь Украине в сфере энергетики

© fotolia.com / Guido AksterФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Флаг Нидерландов. Архивное фото
© fotolia.com / Guido Akster
ГААГА, 24 окт - ПРАЙМ. Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики и призывают своих партнеров увеличить взносы на эти цели, сообщил в пятницу премьер-министр страны Дик Схоф.
"Мы также должны обеспечить увеличение нашей помощи в сфере энергетики, чтобы помочь Украине и украинцам пережить зиму...Затраты на восстановление высоки, а потребность в импорте газа возросла. Поэтому Нидерланды увеличат финансовую и материальную поддержку в сфере энергетики, и мы призываем всех наших партнеров также рассмотреть возможность увеличения своих взносов", - заявил Схоф на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Лондоне. Трансляция мероприятия велась на телеканале Sky News.
В июле МИД Нидерландов сообщил, что королевство выделит 300 миллионов евро на восстановление и укрепление экономики Украины в 2025 и 2026 годах. Из этой суммы 52 миллиона евро будут направлены на ремонт энергетической инфраструктуры и систем питьевого водоснабжения Украины. Это часть средств, ранее выделенных правительством Нидерландов на 2025 и 2026 годы на невоенную помощь Украине.
Флаг Евросоюза
ЕК надеется предоставить Украине кредит на 150 миллиардов евро в 2025 году
Мировая экономика УКРАИНА НИДЕРЛАНДЫ ЛОНДОН Sky News МИД
 
 
