https://1prime.ru/20251024/flag-niderlandov-863912197.html

Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики

Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики - 24.10.2025, ПРАЙМ

Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики

Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики и призывают своих партнеров увеличить взносы на эти цели, сообщил в пятницу премьер-министр... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T22:31+0300

2025-10-24T22:31+0300

2025-10-24T22:31+0300

мировая экономика

украина

нидерланды

лондон

sky news

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76368/49/763684924_0:192:3089:1929_1920x0_80_0_0_3643a4b865a1f98343c1a69fc6ba30ca.jpg

ГААГА, 24 окт - ПРАЙМ. Нидерланды увеличат финансовую помощь Украине в сфере энергетики и призывают своих партнеров увеличить взносы на эти цели, сообщил в пятницу премьер-министр страны Дик Схоф. "Мы также должны обеспечить увеличение нашей помощи в сфере энергетики, чтобы помочь Украине и украинцам пережить зиму...Затраты на восстановление высоки, а потребность в импорте газа возросла. Поэтому Нидерланды увеличат финансовую и материальную поддержку в сфере энергетики, и мы призываем всех наших партнеров также рассмотреть возможность увеличения своих взносов", - заявил Схоф на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Лондоне. Трансляция мероприятия велась на телеканале Sky News. В июле МИД Нидерландов сообщил, что королевство выделит 300 миллионов евро на восстановление и укрепление экономики Украины в 2025 и 2026 годах. Из этой суммы 52 миллиона евро будут направлены на ремонт энергетической инфраструктуры и систем питьевого водоснабжения Украины. Это часть средств, ранее выделенных правительством Нидерландов на 2025 и 2026 годы на невоенную помощь Украине.

https://1prime.ru/20251024/evro-863892765.html

украина

нидерланды

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, нидерланды, лондон, sky news, мид