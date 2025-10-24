Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.10.2025
Британский индекс FTSE 100 достиг нового рекорда
Британский индекс FTSE 100 достиг нового рекорда - 24.10.2025, ПРАЙМ
Британский индекс FTSE 100 достиг нового рекорда
Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов пятницы достиг нового рекордного значения, поднявшись выше 9 600 пунктов, свидетельствуют данные бирж. | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов пятницы достиг нового рекордного значения, поднявшись выше 9 600 пунктов, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 10.02 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,16%, до 9 594,2 пункта, ранее в ходе торгов индикатор достигал нового рекордного значения в 9 601,37 пункта. При этом французский индекс CAC 40 в то же время поднимался на 0,37%, до 8 256,3 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 24 288,87 пункта.
10:11 24.10.2025
 
Британский индекс FTSE 100 достиг нового рекорда

Британский индекс FTSE 100 достиг нового рекорда, поднявшись выше 9 600 пунктов

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов пятницы достиг нового рекордного значения, поднявшись выше 9 600 пунктов, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 10.02 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,16%, до 9 594,2 пункта, ранее в ходе торгов индикатор достигал нового рекордного значения в 9 601,37 пункта.
При этом французский индекс CAC 40 в то же время поднимался на 0,37%, до 8 256,3 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 24 288,87 пункта.
