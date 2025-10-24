https://1prime.ru/20251024/garantii-863868006.html

Бельгии нужны гарантии для использования активов РФ для кредита Украине

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы гарантии для реализации плана по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву, передает агентство Рейтер. В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. "(Нам) необходимы конкретные и надежные гарантии", - приводит агентство слова премьера. Он добавил, что многие лидеры ЕС испытывают разногласия по поводу этого плана. Ранее премьер Бельгии заявил, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов. В среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Себастиан Хилле заявил на брифинге, что предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца по использованию российских замороженных активов для предоставления кредита Украине "находится на столе" и будет обсуждаться в рамках Европейского совета. Хилле отметил, что юридически надежное использование требует "множества проверок и оценок", но основные политические решения могут будут приняты на Европейском совете. Ранее в статье для британской газеты Financial Times Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

