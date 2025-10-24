https://1prime.ru/20251024/garantii-863868006.html
Бельгии нужны гарантии для использования активов РФ для кредита Украине
Бельгии нужны гарантии для использования активов РФ для кредита Украине - 24.10.2025, ПРАЙМ
Бельгии нужны гарантии для использования активов РФ для кредита Украине
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы гарантии для реализации плана по использованию замороженных российских активов для... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T01:41+0300
2025-10-24T01:41+0300
2025-10-24T01:41+0300
финансы
экономика
россия
рф
украина
бельгия
фридрих мерц
сергей лавров
ес
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863868006.jpg?1761259292
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы гарантии для реализации плана по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву, передает агентство Рейтер.
В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь.
"(Нам) необходимы конкретные и надежные гарантии", - приводит агентство слова премьера. Он добавил, что многие лидеры ЕС испытывают разногласия по поводу этого плана.
Ранее премьер Бельгии заявил, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
В среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Себастиан Хилле заявил на брифинге, что предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца по использованию российских замороженных активов для предоставления кредита Украине "находится на столе" и будет обсуждаться в рамках Европейского совета. Хилле отметил, что юридически надежное использование требует "множества проверок и оценок", но основные политические решения могут будут приняты на Европейском совете.
Ранее в статье для британской газеты Financial Times Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
рф
украина
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, украина, бельгия, фридрих мерц, сергей лавров, ес, financial times, euroclear
Финансы, Экономика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, ЕС, Financial Times, Euroclear
Бельгии нужны гарантии для использования активов РФ для кредита Украине
Премьер Бельгии заявил о необходимости гарантий для использования активов РФ
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы гарантии для реализации плана по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву, передает агентство Рейтер.
В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь.
"(Нам) необходимы конкретные и надежные гарантии", - приводит агентство слова премьера. Он добавил, что многие лидеры ЕС испытывают разногласия по поводу этого плана.
Ранее премьер Бельгии заявил, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
В среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Себастиан Хилле заявил на брифинге, что предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца по использованию российских замороженных активов для предоставления кредита Украине "находится на столе" и будет обсуждаться в рамках Европейского совета. Хилле отметил, что юридически надежное использование требует "множества проверок и оценок", но основные политические решения могут будут приняты на Европейском совете.
Ранее в статье для британской газеты Financial Times Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.