ТБИЛИСИ, 24 окт - ПРАЙМ. Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере, заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе. "Генпрокуратура Грузии по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере предъявила обвинение бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили", - сказал Гваракидзе на брифинге.
грузия, в мире
ГРУЗИЯ, В мире
10:38 24.10.2025
 
Экс-премьера Грузии обвинили в легализации незаконных доходов

Гарибашвили обвинили в легализации незаконных доходов в особо крупном размере

ТБИЛИСИ, 24 окт - ПРАЙМ. Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере, заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.
"Генпрокуратура Грузии по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере предъявила обвинение бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили", - сказал Гваракидзе на брифинге.
Флаг Грузии
В Грузии у бывших высокопоставленных чиновников изъяли более $7 млн
18 октября, 16:40
 
ГРУЗИЯВ мире
 
 
