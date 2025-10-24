https://1prime.ru/20251024/garibashvili-863878417.html

Экс-премьера Грузии обвинили в легализации незаконных доходов

ТБИЛИСИ, 24 окт - ПРАЙМ. Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере, заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе. "Генпрокуратура Грузии по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере предъявила обвинение бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили", - сказал Гваракидзе на брифинге.

