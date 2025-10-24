https://1prime.ru/20251024/gaz-863909787.html

Цены на газ в Европе упали на полтора процента

Цены на газ в Европе упали на полтора процента - 24.10.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе упали на полтора процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы снизились на 1,5% - до 383,3 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T21:08+0300

2025-10-24T21:08+0300

2025-10-24T21:08+0300

экономика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы снизились на 1,5% - до 383,3 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 386,4 доллара (-0,7%). Ценовой минимум составил 382,9 доллара (-1,6%), ценовой максимум – 387,5 доллара (-0,4%). Последние фьючерсы торговались по 383,3 доллара (-1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 389,3 доллара за тысячу кубометров. В середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за 2024 год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, снизившись на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20251024/papastavru-863883807.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ice