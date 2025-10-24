Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о прогрессивной шкале доплат пенсионерам старше 70 лет - 24.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251024/gd-863867481.html
В ГД внесут проект о прогрессивной шкале доплат пенсионерам старше 70 лет
2025-10-24T01:20+0300
2025-10-24T01:20+0300
экономика
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "В Федеральный закон "О страховых пенсиях" вносятся изменения, устанавливающие для лиц, достигших возраста 70 лет или являющихся инвалидами I группы, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100 процентов; для граждан, достигших 80 лет, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности на 200 процентов; а для граждан, достигших 90 лет, аналогичное повышение на 300 процентов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время базовая фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в 2025 году составляет 8,9 тысячи рублей. "Наша партия предлагает на её основе ввести прогрессивную шкалу выплаты к пенсии всем гражданам пенсионного возраста: с 70 лет – на 100%, с 80 лет – на 200%, с 90 лет – на 300%", - сказал он. Лидер партии отметил, что выплачивать её нужно всем, кто получает социальную пенсию по старости, социальную пенсию по инвалидности или пенсию по случаю потери кормильца. "Действующие нормы предусматривают повышенную выплату только с 80 лет — и то лишь для части пенсионеров. Это создаёт неравенство и оставляет без дополнительной поддержки сотни тысяч пожилых людей, которые особенно нуждаются в помощи. Наш законопроект устраняет этот пробел и вводит единый, прогрессивный механизм повышения пенсий", - сообщила Лантратова РИА Новости. По ее словам, необходимо признавать заслуги старшего поколения и уважать их вклад в развитие страны.
Экономика
01:20 24.10.2025
 
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу.
"В Федеральный закон "О страховых пенсиях" вносятся изменения, устанавливающие для лиц, достигших возраста 70 лет или являющихся инвалидами I группы, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100 процентов; для граждан, достигших 80 лет, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности на 200 процентов; а для граждан, достигших 90 лет, аналогичное повышение на 300 процентов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время базовая фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в 2025 году составляет 8,9 тысячи рублей.
"Наша партия предлагает на её основе ввести прогрессивную шкалу выплаты к пенсии всем гражданам пенсионного возраста: с 70 лет – на 100%, с 80 лет – на 200%, с 90 лет – на 300%", - сказал он.
Лидер партии отметил, что выплачивать её нужно всем, кто получает социальную пенсию по старости, социальную пенсию по инвалидности или пенсию по случаю потери кормильца.
"Действующие нормы предусматривают повышенную выплату только с 80 лет — и то лишь для части пенсионеров. Это создаёт неравенство и оставляет без дополнительной поддержки сотни тысяч пожилых людей, которые особенно нуждаются в помощи. Наш законопроект устраняет этот пробел и вводит единый, прогрессивный механизм повышения пенсий", - сообщила Лантратова РИА Новости.
По ее словам, необходимо признавать заслуги старшего поколения и уважать их вклад в развитие страны.
 
Экономика
 
 
