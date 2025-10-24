https://1prime.ru/20251024/goroda-863871111.html

Названы самые популярные города для отдыха в выходные

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург являются самыми востребованными направлениями для отдыха в выходные у россиян этой осенью, говорится в исследовании OneTwoTrip, которое есть в распоряжении РИА Новости. Сервис проанализировал бронирование отелей и других средств размещения на своей платформе, которые приходятся на период с пятницы по воскресенье. "Самым востребованным городом для такого отдыха стала Москва: на столицу приходится 18,8% заказов, а номер там бронируют в среднем за 10,3 тысячи рублей в сутки. Чуть менее популярен Санкт-Петербург с долей заказов 14,6%; на отели в Северной столице путешественники этой осенью тратят порядка 9,3 тысячи рублей в сутки", - рассказали в OneTwoTrip. В топ-10 оказались также Сочи (5,8%), Казань (3,2%), Нижний Новгород (2,8%), Краснодар (2,5%), Екатеринбург (2,2%), Ростов-на-Дону (1,9%), Калининград (1,5%) и Новосибирск (1,2%). Стоимость проживания в этих городах колеблется от 6,9 тысячи рублей за сутки в Новосибирске до 10,7 тысячи рублей в Калининграде. "На выходных путешественники чаще всего выбирают четырехзвездочные отели - на них приходится треть заказов. Больше всего такие гостиницы востребованы в Новосибирске (там их доля составила 54%). Далее по популярности следуют пятизвездочные отели и различные объекты размещения без звезд (базы отдыха, гостевые дома, глэмпинги). Гостиницы с пятью звездами чаще всего выбирают в Москве (22% заказов), а базы отдыха и глэмпинги - в Сочи и Нижнем Новгороде (по 25%)", - выяснили в сервисе. Там также обратили внимание на то, что этой осенью более востребованными для поездок на выходные стали Южно-Сахалинск, Махачкала, Кострома, Архангельск и Муром. В то же время спрос на отдых в отелях в Барнауле, Рязани, Сортавале, Анапе и Светлогорске, наоборот, заметно снизился по сравнению с прошлым годом. Семейные путешественники с детьми чаще всего в этом году ездят на выходные в Суздаль и Пензу, а также в Анапу, Светлогорск и село Завидово в Тверской области.

