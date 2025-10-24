https://1prime.ru/20251024/goroda-863871111.html
Названы самые популярные города для отдыха в выходные
Названы самые популярные города для отдыха в выходные - 24.10.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные города для отдыха в выходные
Москва и Санкт-Петербург являются самыми востребованными направлениями для отдыха в выходные у россиян этой осенью, говорится в исследовании OneTwoTrip, которое | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T06:42+0300
2025-10-24T06:42+0300
2025-10-24T06:42+0300
бизнес
туризм
россия
новосибирск
москва
сочи
onetwotrip
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863871111.jpg?1761277376
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург являются самыми востребованными направлениями для отдыха в выходные у россиян этой осенью, говорится в исследовании OneTwoTrip, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Сервис проанализировал бронирование отелей и других средств размещения на своей платформе, которые приходятся на период с пятницы по воскресенье.
"Самым востребованным городом для такого отдыха стала Москва: на столицу приходится 18,8% заказов, а номер там бронируют в среднем за 10,3 тысячи рублей в сутки. Чуть менее популярен Санкт-Петербург с долей заказов 14,6%; на отели в Северной столице путешественники этой осенью тратят порядка 9,3 тысячи рублей в сутки", - рассказали в OneTwoTrip.
В топ-10 оказались также Сочи (5,8%), Казань (3,2%), Нижний Новгород (2,8%), Краснодар (2,5%), Екатеринбург (2,2%), Ростов-на-Дону (1,9%), Калининград (1,5%) и Новосибирск (1,2%). Стоимость проживания в этих городах колеблется от 6,9 тысячи рублей за сутки в Новосибирске до 10,7 тысячи рублей в Калининграде.
"На выходных путешественники чаще всего выбирают четырехзвездочные отели - на них приходится треть заказов. Больше всего такие гостиницы востребованы в Новосибирске (там их доля составила 54%). Далее по популярности следуют пятизвездочные отели и различные объекты размещения без звезд (базы отдыха, гостевые дома, глэмпинги). Гостиницы с пятью звездами чаще всего выбирают в Москве (22% заказов), а базы отдыха и глэмпинги - в Сочи и Нижнем Новгороде (по 25%)", - выяснили в сервисе.
Там также обратили внимание на то, что этой осенью более востребованными для поездок на выходные стали Южно-Сахалинск, Махачкала, Кострома, Архангельск и Муром. В то же время спрос на отдых в отелях в Барнауле, Рязани, Сортавале, Анапе и Светлогорске, наоборот, заметно снизился по сравнению с прошлым годом.
Семейные путешественники с детьми чаще всего в этом году ездят на выходные в Суздаль и Пензу, а также в Анапу, Светлогорск и село Завидово в Тверской области.
новосибирск
москва
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, новосибирск, москва, сочи, onetwotrip
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, МОСКВА, СОЧИ, OneTwoTrip
Названы самые популярные города для отдыха в выходные
OneTwoTrip: Москва и Петербург стали самыми популярными городами для отдыха в выходные
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург являются самыми востребованными направлениями для отдыха в выходные у россиян этой осенью, говорится в исследовании OneTwoTrip, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Сервис проанализировал бронирование отелей и других средств размещения на своей платформе, которые приходятся на период с пятницы по воскресенье.
"Самым востребованным городом для такого отдыха стала Москва: на столицу приходится 18,8% заказов, а номер там бронируют в среднем за 10,3 тысячи рублей в сутки. Чуть менее популярен Санкт-Петербург с долей заказов 14,6%; на отели в Северной столице путешественники этой осенью тратят порядка 9,3 тысячи рублей в сутки", - рассказали в OneTwoTrip.
В топ-10 оказались также Сочи (5,8%), Казань (3,2%), Нижний Новгород (2,8%), Краснодар (2,5%), Екатеринбург (2,2%), Ростов-на-Дону (1,9%), Калининград (1,5%) и Новосибирск (1,2%). Стоимость проживания в этих городах колеблется от 6,9 тысячи рублей за сутки в Новосибирске до 10,7 тысячи рублей в Калининграде.
"На выходных путешественники чаще всего выбирают четырехзвездочные отели - на них приходится треть заказов. Больше всего такие гостиницы востребованы в Новосибирске (там их доля составила 54%). Далее по популярности следуют пятизвездочные отели и различные объекты размещения без звезд (базы отдыха, гостевые дома, глэмпинги). Гостиницы с пятью звездами чаще всего выбирают в Москве (22% заказов), а базы отдыха и глэмпинги - в Сочи и Нижнем Новгороде (по 25%)", - выяснили в сервисе.
Там также обратили внимание на то, что этой осенью более востребованными для поездок на выходные стали Южно-Сахалинск, Махачкала, Кострома, Архангельск и Муром. В то же время спрос на отдых в отелях в Барнауле, Рязани, Сортавале, Анапе и Светлогорске, наоборот, заметно снизился по сравнению с прошлым годом.
Семейные путешественники с детьми чаще всего в этом году ездят на выходные в Суздаль и Пензу, а также в Анапу, Светлогорск и село Завидово в Тверской области.