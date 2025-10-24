https://1prime.ru/20251024/gosdolg-863870826.html

Госдолг США превысил 38 триллионов долларов

Госдолг США превысил 38 триллионов долларов - 24.10.2025, ПРАЙМ

Госдолг США превысил 38 триллионов долларов

Государственный долг США превысил 38 триллионов долларов, последний триллион страна накопила самыми быстрыми темпами за последние четыре года - всего за 71... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T06:15+0300

2025-10-24T06:15+0300

2025-10-24T06:15+0300

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863870826.jpg?1761275747

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Государственный долг США превысил 38 триллионов долларов, последний триллион страна накопила самыми быстрыми темпами за последние четыре года - всего за 71 день, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского минфина. Задолженность федерального правительства США за последние почти четыре года увеличилась на восемь триллионов: с 30 триллионов долларов на конец января 2022 года до 38 триллионов на 21 октября текущего года. Первые два триллиона долларов заняли по восемь месяцев, затем по три месяца ушло еще на 33-й и 34-й триллион. Накопление следующих трех триллионов заняло семь, четыре и девять месяцев. Сейчас же темпы роста государственных обязательств Штатов вновь резко ускорились - до 71 дня, или 14,3 миллиарда долларов в день. Более быстрый прирост американского госдолга был лишь во время коронавируса, когда местное правительство реализовывало масштабные меры поддержки. Тогда госдолг прибавил 30-й триллион всего за 46 дней, или по 17,5 миллиарда в день. Одна из основных причин накопления такой задолженности - хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад - с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей США над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет до 1998 года, когда страна смогла получить небольшой профицит и удерживать его четыре года. В 2002 году бюджет США вновь перешел в минус на уровне 158 миллиардов долларов, и в отличие от предыдущих периодов американское правительство не смогло сдержать рост дефицита. Уже через семь лет он впервые превысил 1 триллион долларов, а в 2020 году достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя потом вернулся к более умеренным значениям. В финансовые 2024-2025 годы дефицит бюджета США составил по 1,8 триллиона долларов.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша