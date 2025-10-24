Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдолг США превысил 38 триллионов долларов - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/gosdolg-863870826.html
Госдолг США превысил 38 триллионов долларов
Госдолг США превысил 38 триллионов долларов - 24.10.2025, ПРАЙМ
Госдолг США превысил 38 триллионов долларов
Государственный долг США превысил 38 триллионов долларов, последний триллион страна накопила самыми быстрыми темпами за последние четыре года - всего за 71... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T06:15+0300
2025-10-24T06:15+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863870826.jpg?1761275747
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Государственный долг США превысил 38 триллионов долларов, последний триллион страна накопила самыми быстрыми темпами за последние четыре года - всего за 71 день, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского минфина. Задолженность федерального правительства США за последние почти четыре года увеличилась на восемь триллионов: с 30 триллионов долларов на конец января 2022 года до 38 триллионов на 21 октября текущего года. Первые два триллиона долларов заняли по восемь месяцев, затем по три месяца ушло еще на 33-й и 34-й триллион. Накопление следующих трех триллионов заняло семь, четыре и девять месяцев. Сейчас же темпы роста государственных обязательств Штатов вновь резко ускорились - до 71 дня, или 14,3 миллиарда долларов в день. Более быстрый прирост американского госдолга был лишь во время коронавируса, когда местное правительство реализовывало масштабные меры поддержки. Тогда госдолг прибавил 30-й триллион всего за 46 дней, или по 17,5 миллиарда в день. Одна из основных причин накопления такой задолженности - хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад - с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей США над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет до 1998 года, когда страна смогла получить небольшой профицит и удерживать его четыре года. В 2002 году бюджет США вновь перешел в минус на уровне 158 миллиардов долларов, и в отличие от предыдущих периодов американское правительство не смогло сдержать рост дефицита. Уже через семь лет он впервые превысил 1 триллион долларов, а в 2020 году достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя потом вернулся к более умеренным значениям. В финансовые 2024-2025 годы дефицит бюджета США составил по 1,8 триллиона долларов.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
06:15 24.10.2025
 
Госдолг США превысил 38 триллионов долларов

Госдолг США превысил 38 триллионов долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Государственный долг США превысил 38 триллионов долларов, последний триллион страна накопила самыми быстрыми темпами за последние четыре года - всего за 71 день, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского минфина.
Задолженность федерального правительства США за последние почти четыре года увеличилась на восемь триллионов: с 30 триллионов долларов на конец января 2022 года до 38 триллионов на 21 октября текущего года. Первые два триллиона долларов заняли по восемь месяцев, затем по три месяца ушло еще на 33-й и 34-й триллион. Накопление следующих трех триллионов заняло семь, четыре и девять месяцев.
Сейчас же темпы роста государственных обязательств Штатов вновь резко ускорились - до 71 дня, или 14,3 миллиарда долларов в день. Более быстрый прирост американского госдолга был лишь во время коронавируса, когда местное правительство реализовывало масштабные меры поддержки. Тогда госдолг прибавил 30-й триллион всего за 46 дней, или по 17,5 миллиарда в день.
Одна из основных причин накопления такой задолженности - хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад - с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей США над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет до 1998 года, когда страна смогла получить небольшой профицит и удерживать его четыре года.
В 2002 году бюджет США вновь перешел в минус на уровне 158 миллиардов долларов, и в отличие от предыдущих периодов американское правительство не смогло сдержать рост дефицита. Уже через семь лет он впервые превысил 1 триллион долларов, а в 2020 году достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя потом вернулся к более умеренным значениям. В финансовые 2024-2025 годы дефицит бюджета США составил по 1,8 триллиона долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала