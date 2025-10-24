Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума может рассмотреть проект бюджета на 2026-2028 годы в ноябре - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/gosduma--863899507.html
Госдума может рассмотреть проект бюджета на 2026-2028 годы в ноябре
Госдума может рассмотреть проект бюджета на 2026-2028 годы в ноябре - 24.10.2025, ПРАЙМ
Госдума может рассмотреть проект бюджета на 2026-2028 годы в ноябре
Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении законопроект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, следует из проекта думского календаря, документ... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T16:19+0300
2025-10-24T16:19+0300
экономика
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении законопроект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, следует из проекта думского календаря, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроекты, рассматриваемые во втором чтении. О проекте федерального закона № 1026181-8 "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"…18 ноября 2025", - сказано в документе. Согласно проекту календаря, Госдума может 18 ноября рассмотреть весь бюджетный пакет.
https://1prime.ru/20251023/byudzhet-863853632.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_43f9f41c8dca1ccda79003dd9ce30c0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, Госдума
16:19 24.10.2025
 
Госдума может рассмотреть проект бюджета на 2026-2028 годы в ноябре

ГД 18 ноября может рассмотреть во втором чтении проект бюджета на 2026-2028 годы

Дума
Дума
Дума. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении законопроект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, следует из проекта думского календаря, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроекты, рассматриваемые во втором чтении. О проекте федерального закона № 1026181-8 "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"…18 ноября 2025", - сказано в документе.
Согласно проекту календаря, Госдума может 18 ноября рассмотреть весь бюджетный пакет.
Перечисления в федеральный бюджет
Совфед обсудит поправки в закон о федеральном бюджете
Вчера, 17:15
 
ЭкономикаРОССИЯРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала