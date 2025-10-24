https://1prime.ru/20251024/gosduma--863899507.html

Госдума может рассмотреть проект бюджета на 2026-2028 годы в ноябре

2025-10-24T16:19+0300

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении законопроект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, следует из проекта думского календаря, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроекты, рассматриваемые во втором чтении. О проекте федерального закона № 1026181-8 "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"…18 ноября 2025", - сказано в документе. Согласно проекту календаря, Госдума может 18 ноября рассмотреть весь бюджетный пакет.

