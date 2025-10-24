https://1prime.ru/20251024/gosduma-863865894.html

В Госдуме предложили создать музей географии на территории ВДНХ

2025-10-24T00:16+0300

2025-10-24T00:16+0300

2025-10-24T00:16+0300

россия

экономика

общество

москва

рф

владимир путин

сергей собянин

госдума

Добавлен бэкграунд МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новый Музей географии можно создать в Москве на территории ВДНХ, чья богатая история тесно связана с научными достижениями и картографией, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. В четверг на съезде Русского географического общества (РГО) президент России Владимир Путин предложил создать в стране Музей географии. Он отметил, что в новом музее будут представлены артефакты, собранные за всю историю РГО. Глава государства также выразил уверенность, что мэр Москвы Сергей Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии и поможет с помещением. "Создание Музея географии - сильная идея, которая поможет показать масштаб страны и вклад российских исследователей в развитие науки о Земле. Если все-таки будет выбрана Москва, то с точки зрения градостроительства, логично рассмотреть ВДНХ - место с богатой историей, тесно связанной с научными достижениями, картографией и освоением территорий. Там уже сформирован образовательный и выставочный кластер, что позволит музею органично вписаться в среду", - сказал Якубовский. Парламентарий также предложил рассмотреть иные столичные площадки, например, район Москва-Сити или территорию бывшего ЗИЛа, которые, по его словам, являются символами современных представлений о развитии городов и пространств. "Более того, музей географии может стать точкой роста внутреннего туризма. Люди смогут лучше узнать о красоте и разнообразии нашей страны, что даст новый импульс интересу к путешествиям по России. Главное, чтобы музей стал не просто зданием, а живым пространством, где встречаются наука, образование и вдохновение. Уверен, что наш институт развития жилищной сферы ДОМ. РФ точно сможет грамотно предложить и локацию, и саму концепцию, опираясь на свой опыт", - заключил он. Ранее в четверг Путин поручил правительству РФ проработать возможность объявления 2027 года Годом географии.

москва

рф

2025

россия, общество , москва, рф, владимир путин, сергей собянин, госдума