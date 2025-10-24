Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили создать музей географии на территории ВДНХ - 24.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать музей географии на территории ВДНХ
00:16 24.10.2025
 
В Госдуме предложили создать музей географии на территории ВДНХ

Депутат Якубовский предложил создать музей географии на территории ВДНХ

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новый Музей географии можно создать в Москве на территории ВДНХ, чья богатая история тесно связана с научными достижениями и картографией, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
В четверг на съезде Русского географического общества (РГО) президент России Владимир Путин предложил создать в стране Музей географии. Он отметил, что в новом музее будут представлены артефакты, собранные за всю историю РГО. Глава государства также выразил уверенность, что мэр Москвы Сергей Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии и поможет с помещением.
"Создание Музея географии - сильная идея, которая поможет показать масштаб страны и вклад российских исследователей в развитие науки о Земле. Если все-таки будет выбрана Москва, то с точки зрения градостроительства, логично рассмотреть ВДНХ - место с богатой историей, тесно связанной с научными достижениями, картографией и освоением территорий. Там уже сформирован образовательный и выставочный кластер, что позволит музею органично вписаться в среду", - сказал Якубовский.
Парламентарий также предложил рассмотреть иные столичные площадки, например, район Москва-Сити или территорию бывшего ЗИЛа, которые, по его словам, являются символами современных представлений о развитии городов и пространств.
"Более того, музей географии может стать точкой роста внутреннего туризма. Люди смогут лучше узнать о красоте и разнообразии нашей страны, что даст новый импульс интересу к путешествиям по России. Главное, чтобы музей стал не просто зданием, а живым пространством, где встречаются наука, образование и вдохновение. Уверен, что наш институт развития жилищной сферы ДОМ. РФ точно сможет грамотно предложить и локацию, и саму концепцию, опираясь на свой опыт", - заключил он.
Ранее в четверг Путин поручил правительству РФ проработать возможность объявления 2027 года Годом географии.
 
