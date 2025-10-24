https://1prime.ru/20251024/gosduma-863868292.html

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам - 24.10.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам

В России максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955 тысяч рублей в 2026 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T02:02+0300

2025-10-24T02:02+0300

2025-10-24T02:02+0300

общество

россия

экономика

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863868292.jpg?1761260558

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. В России максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955 тысяч рублей в 2026 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Пособие по беременности и родам, согласно проекту бюджета, составит 955 тысяч рублей в 2026 году", - сказала Буцкая. Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также был принят в первом чтении проект бюджета Соцфонда РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документы были внесены правительством РФ. Второе чтение запланировано на 18 ноября.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, госдума