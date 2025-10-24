https://1prime.ru/20251024/gosduma-863868292.html
В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. В России максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955 тысяч рублей в 2026 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Пособие по беременности и родам, согласно проекту бюджета, составит 955 тысяч рублей в 2026 году", - сказала Буцкая.
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также был принят в первом чтении проект бюджета Соцфонда РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документы были внесены правительством РФ. Второе чтение запланировано на 18 ноября.
