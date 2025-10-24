Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о продлении водительских прав - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/gosduma-863868481.html
В Госдуме рассказали о продлении водительских прав
В Госдуме рассказали о продлении водительских прав - 24.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о продлении водительских прав
С 1 января 2026 года в России прекратит действовать автоматическое продление водительских прав, но они останутся действительными ещё три года с даты окончания... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T02:20+0300
2025-10-24T02:20+0300
бизнес
россия
общество
госдума
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863868481.jpg?1761261644
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. С 1 января 2026 года в России прекратит действовать автоматическое продление водительских прав, но они останутся действительными ещё три года с даты окончания срока действия, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. "С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие", - сказал Федяев. Он отметил, что водителям не нужно срочно менять права сейчас, если их срок действия истек или истекает в период с первого февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года. "Хочу прояснить ситуацию с окончанием отсрочки по замене водительских прав. В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России, и продление также было изначально задумано как временная мера", - уточнил депутат. Он подчеркнул, что права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты, отметив, что этого времени достаточно, чтобы планово их заменить. "При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а "привязывается" к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, что позволяет равномерно распределить нагрузку на соответствующее ведомство", - дополнил парламентарий. Он также отметил, что важно запомнить: если срок водительских прав истекает 1 января 2026 года или позже, на такой документ автоматическое продление уже не распространяется.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , госдума, мвд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Госдума, МВД
02:20 24.10.2025
 
В Госдуме рассказали о продлении водительских прав

Депутат Федяев: автоматическое продление водительских прав прекратится с 2026 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. С 1 января 2026 года в России прекратит действовать автоматическое продление водительских прав, но они останутся действительными ещё три года с даты окончания срока действия, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие", - сказал Федяев.
Он отметил, что водителям не нужно срочно менять права сейчас, если их срок действия истек или истекает в период с первого февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.
"Хочу прояснить ситуацию с окончанием отсрочки по замене водительских прав. В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России, и продление также было изначально задумано как временная мера", - уточнил депутат.
Он подчеркнул, что права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты, отметив, что этого времени достаточно, чтобы планово их заменить.
"При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а "привязывается" к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, что позволяет равномерно распределить нагрузку на соответствующее ведомство", - дополнил парламентарий.
Он также отметил, что важно запомнить: если срок водительских прав истекает 1 января 2026 года или позже, на такой документ автоматическое продление уже не распространяется.
 
БизнесРОССИЯОбществоГосдумаМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала