В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом для России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал историческим шансом для России новые санкции Запада. | 24.10.2025, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал историческим шансом для России новые санкции Запада. В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. "Введение очередных санкций для нас - это повторное закрепление и усвоение сложного урока, и по сути, является для России историческим шансом в кратчайшие сроки наверстать и восстановить утраченные компетенции во всех сферах жизнедеятельности страны", - сказал Шеремет. По его словам, санкции в итоге приведут к совершенно обратному эффекту, чем рассчитают западные страны, а именно восстановлению и укреплению экономического и политического суверенитета России.

