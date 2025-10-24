https://1prime.ru/20251024/gosduma-863872231.html
В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом для России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал историческим шансом для России новые санкции Запада.
В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России.
"Введение очередных санкций для нас - это повторное закрепление и усвоение сложного урока, и по сути, является для России историческим шансом в кратчайшие сроки наверстать и восстановить утраченные компетенции во всех сферах жизнедеятельности страны", - сказал Шеремет.
По его словам, санкции в итоге приведут к совершенно обратному эффекту, чем рассчитают западные страны, а именно восстановлению и укреплению экономического и политического суверенитета России.
