https://1prime.ru/20251024/iena-863872877.html

Иена дешевеет к доллару

Иена дешевеет к доллару - 24.10.2025, ПРАЙМ

Иена дешевеет к доллару

Стоимость иены к доллару снижается в пятницу утром после публикации индекса потребительских цен в Японии по итогам сентября, свидетельствуют данные торгов. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T08:38+0300

2025-10-24T08:38+0300

2025-10-24T08:38+0300

рынок

торги

япония

сша

банк японии

https://cdnn.1prime.ru/img/83210/67/832106705_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_433903c9d7e6a42ce6e14c9f532b3221.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару снижается в пятницу утром после публикации индекса потребительских цен в Японии по итогам сентября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск курс доллара к иене поднимался до 153 иен со 152,57 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Курс евро к доллару в то же время опускался до 1,1602 доллара с 1,1618 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 99,09 пункта. Ранее в пятницу были опубликованы данные по инфляции в Японии от статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. По итогам сентября индекс потребительских цен в Японии вырос на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 2,7% месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, ускорили рост в годовом выражении до 2,9% после 2,7% месяцем ранее. "Преимущественным долгосрочным фактором, повлиявшим на рост базовой инфляции, было увеличение энергетических субсидий в прошлом году", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по исследованиям экономики NLI Research Institute Таро Сайто (Taro Saito). Также аналитик полагает, что японский ЦБ оставит без изменений величину учетной ставки на октябрьском заседании на следующей неделе. "Эти данные (по инфляции в Японии - ред.) не смогут повлиять на решения Банка Японии относительно повышения учетной ставки", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251023/dollar-863810204.html

япония

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, япония, сша, банк японии