Иена дешевеет к доллару - 24.10.2025
Иена дешевеет к доллару
Стоимость иены к доллару снижается в пятницу утром после публикации индекса потребительских цен в Японии по итогам сентября, свидетельствуют данные торгов.
2025-10-24T08:38+0300
рынок
торги
япония
сша
банк японии
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару снижается в пятницу утром после публикации индекса потребительских цен в Японии по итогам сентября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск курс доллара к иене поднимался до 153 иен со 152,57 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Курс евро к доллару в то же время опускался до 1,1602 доллара с 1,1618 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 99,09 пункта. Ранее в пятницу были опубликованы данные по инфляции в Японии от статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. По итогам сентября индекс потребительских цен в Японии вырос на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 2,7% месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, ускорили рост в годовом выражении до 2,9% после 2,7% месяцем ранее. "Преимущественным долгосрочным фактором, повлиявшим на рост базовой инфляции, было увеличение энергетических субсидий в прошлом году", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по исследованиям экономики NLI Research Institute Таро Сайто (Taro Saito). Также аналитик полагает, что японский ЦБ оставит без изменений величину учетной ставки на октябрьском заседании на следующей неделе. "Эти данные (по инфляции в Японии - ред.) не смогут повлиять на решения Банка Японии относительно повышения учетной ставки", - добавляет он.
япония
сша
08:38 24.10.2025
 
Иена дешевеет к доллару

Иена дешевеет к доллару на данных по инфляции в Японии

© Investing.com Иена
Иена
Иена . Архивное фото
© Investing.com
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару снижается в пятницу утром после публикации индекса потребительских цен в Японии по итогам сентября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск курс доллара к иене поднимался до 153 иен со 152,57 иены за доллар с уровня прошлого закрытия.
Курс евро к доллару в то же время опускался до 1,1602 доллара с 1,1618 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 99,09 пункта.
Ранее в пятницу были опубликованы данные по инфляции в Японии от статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. По итогам сентября индекс потребительских цен в Японии вырос на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 2,7% месяцем ранее.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, ускорили рост в годовом выражении до 2,9% после 2,7% месяцем ранее.
"Преимущественным долгосрочным фактором, повлиявшим на рост базовой инфляции, было увеличение энергетических субсидий в прошлом году", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по исследованиям экономики NLI Research Institute Таро Сайто (Taro Saito).
Также аналитик полагает, что японский ЦБ оставит без изменений величину учетной ставки на октябрьском заседании на следующей неделе. "Эти данные (по инфляции в Японии - ред.) не смогут повлиять на решения Банка Японии относительно повышения учетной ставки", - добавляет он.
 
