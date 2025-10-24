Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт одежды из Китая в Россию в сентябре упал на четверть - 24.10.2025
Импорт одежды из Китая в Россию в сентябре упал на четверть
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Импорт одежды и аксессуаров из Китая в Россию в сентябре текущего года сократился более чем на четверть, до минимальных значений с апреля, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Всего за сентябрь 2025 года КНР экспортировала в РФ одежды и аксессуаров на 447,5 миллиона долларов. В месячном выражении поставки сократились на 27%, а в годовом - на 9%. При этом по итогам девяти месяцев этого года, в сравнении с таким же промежутком прошлого года, сокращение поставок было не столь заметным - лишь 4%. Если рассматривать отдельно предметы одежды, то объем их поставок в РФ в сентябре достиг 250,3 миллиона долларов. Больше всего приезжало женских костюмов, платьев, юбок, брюк, шорт и другой базовой одежды - на 48,6 миллиона долларов. Также в заметных объемах китайцы продавали россиянам свитеры и кардиганы (39,5 миллиона долларов), носочно-чулочные изделия и галстуки (36,2 миллиона), женскую верхнюю одежду (21,1 миллиона), а также мужские костюмы, брюки, комбинезоны и тому подобное (19,8 миллиона). При этом за месяц сильнее всего упали поставки женской (на 56%) и мужской (52%) верхней одежды, а также спортивных, лыжных и купальных костюмов (46%). Больше всего выросли поставки вязаной одежды (в 3,5 раза), мужских маек и нижнего белья (на 64%), а также шарфов и шалей (60%). Что касается обуви и головных уборов, то общий объем их экспорта в Россию в сентябре составил 197,3 миллиона долларов. Самую большую его часть заняла кожаная обувь - 75,8 миллиона долларов, обувь из резины или полимеров - 68,6 миллиона, из текстиля - 31,7 миллиона, детали для обуви - 12,1 миллиона, а также головные уборы из трикотажа - 4,9 миллиона. При этом сильнее всего снижались поставки в Россию кожаной обуви (на 39%), текстильных (на 28%) и трикотажных головных уборов (на 21%). Росли только поставки защитных головных уборов (+26%) и водонепроницаемой обуви (+1%).
05:45 24.10.2025
 
Импорт одежды из Китая в Россию в сентябре упал на четверть

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Импорт одежды и аксессуаров из Китая в Россию в сентябре текущего года сократился более чем на четверть, до минимальных значений с апреля, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Всего за сентябрь 2025 года КНР экспортировала в РФ одежды и аксессуаров на 447,5 миллиона долларов. В месячном выражении поставки сократились на 27%, а в годовом - на 9%. При этом по итогам девяти месяцев этого года, в сравнении с таким же промежутком прошлого года, сокращение поставок было не столь заметным - лишь 4%.
Если рассматривать отдельно предметы одежды, то объем их поставок в РФ в сентябре достиг 250,3 миллиона долларов. Больше всего приезжало женских костюмов, платьев, юбок, брюк, шорт и другой базовой одежды - на 48,6 миллиона долларов.
Также в заметных объемах китайцы продавали россиянам свитеры и кардиганы (39,5 миллиона долларов), носочно-чулочные изделия и галстуки (36,2 миллиона), женскую верхнюю одежду (21,1 миллиона), а также мужские костюмы, брюки, комбинезоны и тому подобное (19,8 миллиона).
При этом за месяц сильнее всего упали поставки женской (на 56%) и мужской (52%) верхней одежды, а также спортивных, лыжных и купальных костюмов (46%). Больше всего выросли поставки вязаной одежды (в 3,5 раза), мужских маек и нижнего белья (на 64%), а также шарфов и шалей (60%).
Что касается обуви и головных уборов, то общий объем их экспорта в Россию в сентябре составил 197,3 миллиона долларов. Самую большую его часть заняла кожаная обувь - 75,8 миллиона долларов, обувь из резины или полимеров - 68,6 миллиона, из текстиля - 31,7 миллиона, детали для обуви - 12,1 миллиона, а также головные уборы из трикотажа - 4,9 миллиона.
При этом сильнее всего снижались поставки в Россию кожаной обуви (на 39%), текстильных (на 28%) и трикотажных головных уборов (на 21%). Росли только поставки защитных головных уборов (+26%) и водонепроницаемой обуви (+1%).
 
