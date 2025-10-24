https://1prime.ru/20251024/indeks--863901617.html
В США снизился индекс потребительских настроений
В США снизился индекс потребительских настроений - 24.10.2025, ПРАЙМ
В США снизился индекс потребительских настроений
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T17:03+0300
2025-10-24T17:03+0300
2025-10-24T17:12+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре снизился до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта, сообщается на сайте университета.Показатель совпал с предварительной оценкой.При этом индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, увеличился в октябре до 61 пункта с 60,4 пункта в сентябре, однако индекс экономических ожиданий сократился - до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
https://1prime.ru/20251024/indeks--863893573.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
В США снизился индекс потребительских настроений
Индекс потребительских настроений в США снизился до 55 пунктов
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре снизился до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта, сообщается на сайте университета.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
При этом индекс текущих экономических условий в США
, по окончательной оценке, увеличился в октябре до 61 пункта с 60,4 пункта в сентябре, однако индекс экономических ожиданий сократился - до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
Индекс Мосбиржи перешел к снижению после решения ЦБ по ставке