В США снизился индекс потребительских настроений - 24.10.2025
В США снизился индекс потребительских настроений
В США снизился индекс потребительских настроений - 24.10.2025, ПРАЙМ
В США снизился индекс потребительских настроений
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 24.10.2025, ПРАЙМ
экономика
мировая экономика
сша
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре снизился до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта, сообщается на сайте университета.Показатель совпал с предварительной оценкой.При этом индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, увеличился в октябре до 61 пункта с 60,4 пункта в сентябре, однако индекс экономических ожиданий сократился - до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
сша
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
17:03 24.10.2025 (обновлено: 17:12 24.10.2025)
 
В США снизился индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в США снизился до 55 пунктов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре снизился до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта, сообщается на сайте университета.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
При этом индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, увеличился в октябре до 61 пункта с 60,4 пункта в сентябре, однако индекс экономических ожиданий сократился - до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
Сотрудники в офисе Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Индекс Мосбиржи перешел к снижению после решения ЦБ по ставке
14:37
 
ЭкономикаМировая экономикаСША
 
 
