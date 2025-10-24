Индекс потребительских цен в Японии в сентябре вырос на 2,9%

https://1prime.ru/20251024/indeks-863872408.html
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам сентября вырос на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 2,7% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
За сентябрь потребительские цены снизились на 0,1% после увеличения на 0,2% в августе.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,9% после роста на 2,7% месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В сентябре базовые потребительские цены снизились на 0,2% после нулевой динамики в августе.
