Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги недели ростом на фоне публикации корпоративной отчетности компаний региона и макростатистики, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,7% - до 9 645,62 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 24 239,89 пункта. Французский CAC 40 слабо увеличился - на 0,15 пункта, до 8 225,63 пункта. За неделю FTSE 100 вырос на 3,05%, CAC 40 - на 0,63%, DAX - на 1,71%. Участники рынка на неделе обратили внимание на новости европейского корпоративного сектора. Так, операционная выручка Volvo Cars в третьем квартале оказалась значительно выше прогнозов аналитиков. Кроме того, чистые продажи компании Nokia за предыдущий квартал превысили ожидания рынков. Также выручка поставщика платежных услуг Edenred выросла на 6,5% в годовом выражении, до 726 миллионов евро, что оказалось выше ожиданий аналитиков в 720 миллионов. Росту индексов способствовали и данные по макростатистике региона. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября сохранилась на уровне августа в 3,8%, в то время как прогнозировалось ее ускорение. В месячном выражении потребительские цены за сентябрь показали нулевую динамику после роста на 0,3% месяцем ранее. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, чуть вырос - до 52,2 пункта с 51,2 пункта в сентябре, при этом прогноз предполагал снижение, до 51 пункта. Если эта оценка впоследствии подтвердится, то она станет самой высокой за год и пять месяцев. В том числе индексы Германии также выросли и оказались выше прогнозов. Это относится как к композитному, так и промышленному индексу и индексу сферы услуг страны.

