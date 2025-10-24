https://1prime.ru/20251024/indiya-863901751.html

"Под дулом пистолета". В Индии выступили с резким высказыванием в адрес США

"Под дулом пистолета". В Индии выступили с резким высказыванием в адрес США - 24.10.2025, ПРАЙМ

"Под дулом пистолета". В Индии выступили с резким высказыванием в адрес США

Индия не намерена уступать давлению со стороны США в области торговых отношений, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял в ходе конференции Berlin Global... | 24.10.2025

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Индия не намерена уступать давлению со стороны США в области торговых отношений, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял в ходе конференции Berlin Global Dialogue. Его слова передает Hindustani Times."Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, и мы не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета", — сказал Гоял.Министр подчеркнул, что Индия сосредоточена на долгосрочных целях и не принимает решения под влиянием текущих обстоятельств. "Мы смирились с тем, что если на нас наложен тариф, то он на нас наложен. Мы ищем способы решения этой проблемы — мы рассматриваем новые рынки, мы рассчитываем на более сильный стимул спроса в индийской экономике. Поэтому у нас очень устойчивая структура", — добавил Гоял.В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в намерении прекратить закупки нефти у России. Также ранее глава американского Министерства финансов Скотт Бессент выразил надежду на увеличение объемов импорта американской нефти Индией взамен российской. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва высоко оценила то, что Индия не поддалась давлению США и продолжает следовать принципам свободной торговли.

