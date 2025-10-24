ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год

https://1prime.ru/20251024/inflyatsiya-863888096.html
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил нижнюю планку прогноза инфляции в России на 2025 год до диапазона 6,5-7% с 6-7%, прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 4-5% с 4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.Прогноз по инфляции на 2027 год ЦБ РФ сохранил на уровне 4%.Инфляция в России в годовом выражении на 20 октября, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 8,14% с 8,08% неделей ранее.В 2024 году инфляция в России составила 9,52%.
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил нижнюю планку прогноза инфляции в России на 2025 год до диапазона 6,5-7% с 6-7%, прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 4-5% с 4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз по инфляции на 2027 год ЦБ РФ
сохранил на уровне 4%.
Инфляция в России в годовом выражении на 20 октября, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 8,14% с 8,08% неделей ранее.
В 2024 году инфляция в России составила 9,52%.
