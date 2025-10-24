Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год - 24.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год
2025-10-24T13:35+0300
2025-10-24T14:06+0300
экономика
финансы
рф
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил нижнюю планку прогноза инфляции в России на 2025 год до диапазона 6,5-7% с 6-7%, прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 4-5% с 4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.Прогноз по инфляции на 2027 год ЦБ РФ сохранил на уровне 4%.Инфляция в России в годовом выражении на 20 октября, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 8,14% с 8,08% неделей ранее.В 2024 году инфляция в России составила 9,52%.
финансы, рф
Экономика, Финансы, РФ
13:35 24.10.2025 (обновлено: 14:06 24.10.2025)
 
ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 4-5 процентов

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил нижнюю планку прогноза инфляции в России на 2025 год до диапазона 6,5-7% с 6-7%, прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 4-5% с 4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз по инфляции на 2027 год ЦБ РФ сохранил на уровне 4%.
Инфляция в России в годовом выражении на 20 октября, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 8,14% с 8,08% неделей ранее.
В 2024 году инфляция в России составила 9,52%.
ЭкономикаФинансыРФ
 
 
