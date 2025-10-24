Годовая инфляция в России составила 8,2 процента

https://1prime.ru/20251024/inflyatsiya-863888236.html

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7,0%", - сказано в сообщении.

