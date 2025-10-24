Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в России составила 8,2 процента - 24.10.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в России составила 8,2 процента
Годовая инфляция в России составила 8,2 процента - 24.10.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в России составила 8,2 процента
Годовая инфляция в РФ, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%, говорится в сообщении Банка России по итогам... | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7,0%", - сказано в сообщении.
13:37 24.10.2025
 
Годовая инфляция в России составила 8,2 процента

Годовая инфляция в России составила 8,2 процента по оценке на 20 октября

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7,0%", - сказано в сообщении.
