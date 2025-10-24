https://1prime.ru/20251024/intel-863877671.html

Акции Intel дорожают на постторгах почти на восемь процентов

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Акции американской Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, после закрытия основных торгов в пятницу поднимаются в цене примерно на 8% после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 10.15 мск акции Intel дорожают на постторгах на 7,89% - до 41,2 доллара за бумагу. По итогам четверга акции выросли в цене на 3,36%, до 38,16 доллара. По итогам трех кварталов текущего года Intel получил прибыль в 359 миллионов долларов после убытка в 19,08 миллиарда годом ранее. Разводненную прибыль на акцию, а также выручку за прошедшие три квартала компания не раскрывает. По итогам третьего квартала чистая прибыль Intel, приходящаяся на компанию, составила 4,063 миллиарда долларов после убытка в 16,639 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,9 доллара после убытка в 3,88 доллара. Скорректированная прибыль на акцию за третий квартал составил 0,23 доллара при прогнозе аналитиков в 0,01 доллара. Выручка компании в третьем квартале выросла на 2,7% - до 13,653 миллиарда долларов - при прогнозе в 13,13 миллиарда. В начавшемся квартале компания прогнозирует выручку в 12,8-13,8 миллиарда долларов, разводненную прибыль на акцию - в размере 0,08 доллара. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.

