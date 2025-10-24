https://1prime.ru/20251024/katar-863866787.html
Катар ожидает позитивные перспективы для производителей СПГ
Катар ожидает позитивные перспективы для производителей СПГ - 24.10.2025, ПРАЙМ
Катар ожидает позитивные перспективы для производителей СПГ
Госминистр по энергетике Катара Саад бен Шерида аль-Кааби ожидает позитивные перспективы для производителей сжиженного природного газа (СПГ), несмотря не... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T00:41+0300
2025-10-24T00:41+0300
2025-10-24T00:41+0300
энергетика
газ
катар
азия
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863866787.jpg?1761255672
ДОХА, 24 окт - ПРАЙМ. Госминистр по энергетике Катара Саад бен Шерида аль-Кааби ожидает позитивные перспективы для производителей сжиженного природного газа (СПГ), несмотря не геополитическую напряженность, в частности, благодаря росту спроса на электроэнергию за счет искусственного интеллекта.
"Несмотря на геополитическую напряжённость и неэффективную политику в области климата, перспективы природного газа и особенно СПГ позитивны. Это обусловлено экономическим ростом в Азии, растущим спросом на более чистые и экономичные источники энергии, а также растущим спросом на электроэнергию со стороны центров обработки данных и искусственного интеллекта", - сказал он, выступая на министерской встрече стран-участниц Форума стран-экспортеров газа в Дохе.
При этом он считает, что добывающие газ страны "должны чётко заявить о своём неприятии торговых барьеров и дискриминационных мер, которые ставят под угрозу спрос на энергоносители, особенно на природный газ".
Ранее аль-Кааби заявил агентству Рейтер, что директива ЕС по проверке компаний на соответствие целям устойчивого развития, которая должна вступить в силу в 2027 году, может привести к прекращению поставок Катаром сжиженного природного газа на европейский рынок, особенно в связи с возможностью потенциального штрафа в размере до 5% от общей мировой выручки, если компании не имеют планов по адаптации к изменению климата.
катар
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, катар, азия, ес
Энергетика, Газ, КАТАР, АЗИЯ, ЕС
Катар ожидает позитивные перспективы для производителей СПГ
Катар ожидает позитивных перспектив для производителей СПГ
ДОХА, 24 окт - ПРАЙМ. Госминистр по энергетике Катара Саад бен Шерида аль-Кааби ожидает позитивные перспективы для производителей сжиженного природного газа (СПГ), несмотря не геополитическую напряженность, в частности, благодаря росту спроса на электроэнергию за счет искусственного интеллекта.
"Несмотря на геополитическую напряжённость и неэффективную политику в области климата, перспективы природного газа и особенно СПГ позитивны. Это обусловлено экономическим ростом в Азии, растущим спросом на более чистые и экономичные источники энергии, а также растущим спросом на электроэнергию со стороны центров обработки данных и искусственного интеллекта", - сказал он, выступая на министерской встрече стран-участниц Форума стран-экспортеров газа в Дохе.
При этом он считает, что добывающие газ страны "должны чётко заявить о своём неприятии торговых барьеров и дискриминационных мер, которые ставят под угрозу спрос на энергоносители, особенно на природный газ".
Ранее аль-Кааби заявил агентству Рейтер, что директива ЕС по проверке компаний на соответствие целям устойчивого развития, которая должна вступить в силу в 2027 году, может привести к прекращению поставок Катаром сжиженного природного газа на европейский рынок, особенно в связи с возможностью потенциального штрафа в размере до 5% от общей мировой выручки, если компании не имеют планов по адаптации к изменению климата.