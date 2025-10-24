Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катар ожидает позитивные перспективы для производителей СПГ - 24.10.2025
2025-10-24T00:41+0300
2025-10-24T00:41+0300
ДОХА, 24 окт - ПРАЙМ. Госминистр по энергетике Катара Саад бен Шерида аль-Кааби ожидает позитивные перспективы для производителей сжиженного природного газа (СПГ), несмотря не геополитическую напряженность, в частности, благодаря росту спроса на электроэнергию за счет искусственного интеллекта. "Несмотря на геополитическую напряжённость и неэффективную политику в области климата, перспективы природного газа и особенно СПГ позитивны. Это обусловлено экономическим ростом в Азии, растущим спросом на более чистые и экономичные источники энергии, а также растущим спросом на электроэнергию со стороны центров обработки данных и искусственного интеллекта", - сказал он, выступая на министерской встрече стран-участниц Форума стран-экспортеров газа в Дохе. При этом он считает, что добывающие газ страны "должны чётко заявить о своём неприятии торговых барьеров и дискриминационных мер, которые ставят под угрозу спрос на энергоносители, особенно на природный газ". Ранее аль-Кааби заявил агентству Рейтер, что директива ЕС по проверке компаний на соответствие целям устойчивого развития, которая должна вступить в силу в 2027 году, может привести к прекращению поставок Катаром сжиженного природного газа на европейский рынок, особенно в связи с возможностью потенциального штрафа в размере до 5% от общей мировой выручки, если компании не имеют планов по адаптации к изменению климата.
00:41 24.10.2025
 
ДОХА, 24 окт - ПРАЙМ. Госминистр по энергетике Катара Саад бен Шерида аль-Кааби ожидает позитивные перспективы для производителей сжиженного природного газа (СПГ), несмотря не геополитическую напряженность, в частности, благодаря росту спроса на электроэнергию за счет искусственного интеллекта.
"Несмотря на геополитическую напряжённость и неэффективную политику в области климата, перспективы природного газа и особенно СПГ позитивны. Это обусловлено экономическим ростом в Азии, растущим спросом на более чистые и экономичные источники энергии, а также растущим спросом на электроэнергию со стороны центров обработки данных и искусственного интеллекта", - сказал он, выступая на министерской встрече стран-участниц Форума стран-экспортеров газа в Дохе.
При этом он считает, что добывающие газ страны "должны чётко заявить о своём неприятии торговых барьеров и дискриминационных мер, которые ставят под угрозу спрос на энергоносители, особенно на природный газ".
Ранее аль-Кааби заявил агентству Рейтер, что директива ЕС по проверке компаний на соответствие целям устойчивого развития, которая должна вступить в силу в 2027 году, может привести к прекращению поставок Катаром сжиженного природного газа на европейский рынок, особенно в связи с возможностью потенциального штрафа в размере до 5% от общей мировой выручки, если компании не имеют планов по адаптации к изменению климата.
 
