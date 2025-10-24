В Китае ожидают роста ВВП в 2025 году на 3,8%

https://1prime.ru/20251024/kitaj-863872315.html
ПЕКИН, 24 окт – ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2025 года, как ожидается, достигнет отметки примерно в 140 триллионов юаней (19,6 триллиона долларов), заявил на пресс-конференции в пятницу директор центра политических исследований ЦК КПК Цзян Цзиньцюань.
ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, составив 134,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов). Таким образом, эксперт ожидает роста ВВП Китая в 2025 году на 3,8%.
"Китай продолжает лидировать по темпам экономического роста среди крупнейших экономик мира. Ожидается, что в этом году ВВП достигнет примерно 140 триллионов юаней, последовательно преодолев рубежи в 110 триллионов, 120 триллионов и 130 триллионов юаней", - заявил Цзян Цзиньцюань на пресс-конференции, посвященной итогам 4-го пленума ЦК КПК и пятнадцатому пятилетнему плану социально-экономического развития КНР.
Он подчеркнул, что ВВП на душу населения в КНР превышает среднемировой показатель.
"Китай остается главной движущей силой и важным двигателем мирового экономического роста", – добавил он.
Данные государственного статистического бюро КНР свидетельствуют, что ВВП КНР по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 5,2% в годовом выражении, составив 101,5 триллиона юаней (14,2 триллиона долларов).
Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году также в 5%, сохранил прогноз по росту экономики Китая в 2025 году на уровне 4,8% и в 2026 году на уровне 4,2%.
