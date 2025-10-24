Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о грозящей Германии катастрофе из-за Китая - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/kitay-863909359.html
СМИ рассказали о грозящей Германии катастрофе из-за Китая
СМИ рассказали о грозящей Германии катастрофе из-за Китая - 24.10.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о грозящей Германии катастрофе из-за Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени для приема федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время планируемого визита последнего в Китай, пишет Die... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T20:47+0300
2025-10-24T20:47+0300
китай
германия
пекин
фридрих мерц
си цзиньпин
йоханн вадефуль
bloomberg
ес
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени для приема федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время планируемого визита последнего в Китай, пишет Die Welt. "Си Цзиньпин в эти дни не смог найти времени для встречи с Мерцем", — говорится в материале. По данным издания, Китай также отменил визит главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в Пекин, что является не чем иным, как "дипломатической катастрофой" для ФРГ. Теперь Мерца и Вадефуля ждут непростые времена, пишет Welt. "Критики из СДПГ и — за кулисами — из партий ХДС/ХСС поставят под сомнение управленческие способности Мерца", — спрогнозировали журналисты. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе призвал европейских лидеров рассмотреть самые жесткие торговые меры против Китая, который анонсировал введение ограничений на экспорт критически важного сырья. Макрон охарактеризовал действия Пекина как "экономическим принуждением". Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что участники саммита обсуждали меры по борьбе с принуждением, но никакого решения по этому поводу не приняли. Как отмечает Bloomberg, инструмент ЕС по борьбе с принуждением до сих пор не применялся, а если его задействуют, напряженность в отношениях с Китаем может значительно увеличиться. С 8 ноября Китай вводит экспортный контроль на некоторые товары, в том числе связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. По информации Bloomberg, Евросоюз прорабатывает ответные меры, если не удастся достичь дипломатического решения с Пекином. Как сообщили источники агентства, их список должен быть готов к концу октября.
https://1prime.ru/20251024/chipy-863884764.html
https://1prime.ru/20251023/knr-863863356.html
https://1prime.ru/20251024/avto-863858562.html
https://1prime.ru/20251024/zelenskiy-863870177.html
китай
германия
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, германия, пекин, фридрих мерц, си цзиньпин, йоханн вадефуль, bloomberg, ес, die welt
КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, Пекин, Фридрих Мерц, Си Цзиньпин, Йоханн Вадефуль, Bloomberg, ЕС, Die Welt
20:47 24.10.2025
 
СМИ рассказали о грозящей Германии катастрофе из-за Китая

Welt: Си Цзиньпин не нашел времени для приема канцлера ФРГ Мерца

© CC BY 2.0 / European People's PartyФедеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени для приема федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время планируемого визита последнего в Китай, пишет Die Welt.
"Си Цзиньпин в эти дни не смог найти времени для встречи с Мерцем", — говорится в материале.
Национальный флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Германии пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов
12:26
По данным издания, Китай также отменил визит главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в Пекин, что является не чем иным, как "дипломатической катастрофой" для ФРГ. Теперь Мерца и Вадефуля ждут непростые времена, пишет Welt.
"Критики из СДПГ и — за кулисами — из партий ХДС/ХСС поставят под сомнение управленческие способности Мерца", — спрогнозировали журналисты.
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России
Вчера, 22:52
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе призвал европейских лидеров рассмотреть самые жесткие торговые меры против Китая, который анонсировал введение ограничений на экспорт критически важного сырья. Макрон охарактеризовал действия Пекина как "экономическим принуждением".
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что участники саммита обсуждали меры по борьбе с принуждением, но никакого решения по этому поводу не приняли.
Завод по сборке автомобилей Фольксваген, Германия - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Последний гвоздь": в Германии приготовились к худшему
07:07
Как отмечает Bloomberg, инструмент ЕС по борьбе с принуждением до сих пор не применялся, а если его задействуют, напряженность в отношениях с Китаем может значительно увеличиться.
С 8 ноября Китай вводит экспортный контроль на некоторые товары, в том числе связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
По информации Bloomberg, Евросоюз прорабатывает ответные меры, если не удастся достичь дипломатического решения с Пекином. Как сообщили источники агентства, их список должен быть готов к концу октября.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Не заинтересован в победе": Зеленский сделал резкое заявление про Китай
05:18
 
КИТАЙГЕРМАНИЯПекинФридрих МерцСи ЦзиньпинЙоханн ВадефульBloombergЕСDie Welt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала