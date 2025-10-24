https://1prime.ru/20251024/kostin-863881490.html

Костин заявил, что ключевая ставка в перспективе будет снижаться

Костин заявил, что ключевая ставка в перспективе будет снижаться - 24.10.2025, ПРАЙМ

Костин заявил, что ключевая ставка в перспективе будет снижаться

Ключевая ставка Центрального банка РФ в перспективе обязательно будет снижаться, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T11:22+0300

2025-10-24T11:22+0300

2025-10-24T11:22+0300

финансы

банки

рф

андрей костин

центральные банки

втб

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центрального банка РФ в перспективе обязательно будет снижаться, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин. При этом ранее он сообщил РИА Новости, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 24 октября резких изменений ставки он не ожидает. По его мнению, этот показатель либо останется прежним, либо снизится на 1 процентный пункт. "А так в перспективе она, конечно, будет снижаться. Обязательно будет снижаться в перспективе", - сказал Костин. Он согласился, что при принятии этих решений будут учитываться и темпы роста экономики. "Да, конечно. Это анализ, который проводит Центральный банк, и принимает решение. Тут очень сложно. Я не эксперт, который гадает об этом. Но мы исходим из того, что в целом тренд должен быть понижающий. А скорость зависит от макроэкономических, я думаю, показателей и их оценки со стороны Центрального банка", - сказал глава ВТБ. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов. Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%. При этом министерство сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ на 2025 год в 1,7%, допускает их снижение в 2026 году на 0,5% с учетом высокой базы последних лет.

https://1prime.ru/20251024/vtb-863876676.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, андрей костин, центральные банки, втб, банк россия