Костин заявил, что ключевая ставка в перспективе будет снижаться - 24.10.2025
Костин заявил, что ключевая ставка в перспективе будет снижаться
Костин заявил, что ключевая ставка в перспективе будет снижаться - 24.10.2025, ПРАЙМ
Костин заявил, что ключевая ставка в перспективе будет снижаться
Ключевая ставка Центрального банка РФ в перспективе обязательно будет снижаться, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T11:22+0300
2025-10-24T11:22+0300
финансы
банки
рф
андрей костин
центральные банки
втб
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центрального банка РФ в перспективе обязательно будет снижаться, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин. При этом ранее он сообщил РИА Новости, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 24 октября резких изменений ставки он не ожидает. По его мнению, этот показатель либо останется прежним, либо снизится на 1 процентный пункт. "А так в перспективе она, конечно, будет снижаться. Обязательно будет снижаться в перспективе", - сказал Костин. Он согласился, что при принятии этих решений будут учитываться и темпы роста экономики. "Да, конечно. Это анализ, который проводит Центральный банк, и принимает решение. Тут очень сложно. Я не эксперт, который гадает об этом. Но мы исходим из того, что в целом тренд должен быть понижающий. А скорость зависит от макроэкономических, я думаю, показателей и их оценки со стороны Центрального банка", - сказал глава ВТБ. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов. Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%. При этом министерство сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ на 2025 год в 1,7%, допускает их снижение в 2026 году на 0,5% с учетом высокой базы последних лет.
рф
финансы, банки, рф, андрей костин, центральные банки, втб, банк россия
Финансы, Банки, РФ, Андрей Костин, центральные банки, ВТБ, банк Россия
11:22 24.10.2025
 
Костин заявил, что ключевая ставка в перспективе будет снижаться

Костин заявил, что ключевая ставка ЦБ в перспективе обязательно будет снижаться

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центрального банка РФ в перспективе обязательно будет снижаться, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.
При этом ранее он сообщил РИА Новости, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 24 октября резких изменений ставки он не ожидает. По его мнению, этот показатель либо останется прежним, либо снизится на 1 процентный пункт.
"А так в перспективе она, конечно, будет снижаться. Обязательно будет снижаться в перспективе", - сказал Костин.
Он согласился, что при принятии этих решений будут учитываться и темпы роста экономики.
"Да, конечно. Это анализ, который проводит Центральный банк, и принимает решение. Тут очень сложно. Я не эксперт, который гадает об этом. Но мы исходим из того, что в целом тренд должен быть понижающий. А скорость зависит от макроэкономических, я думаю, показателей и их оценки со стороны Центрального банка", - сказал глава ВТБ.
Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.
Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%. При этом министерство сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ на 2025 год в 1,7%, допускает их снижение в 2026 году на 0,5% с учетом высокой базы последних лет.
