Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам - 24.10.2025
Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам
Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам - 24.10.2025, ПРАЙМ
Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг обвинения, прозвучавшие в публикации Politico, где его охарактеризовали как "плохого мальчика" из-за его мнения о... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:21+0300
2025-10-24T13:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг обвинения, прозвучавшие в публикации Politico, где его охарактеризовали как "плохого мальчика" из-за его мнения о использовании российских активов для поддержки Киева."Меня назвали плохим мальчиком. Я? Плохой мальчик? Представляете себе такое?" — такие слова политика приводятся в статье.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_02067663788ba04753b2990e1390df6e.jpg
1920
1920
true
13:21 24.10.2025
 
Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам

Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам

Флаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Флаг Бельгии. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг обвинения, прозвучавшие в публикации Politico, где его охарактеризовали как "плохого мальчика" из-за его мнения о использовании российских активов для поддержки Киева.
"Меня назвали плохим мальчиком. Я? Плохой мальчик? Представляете себе такое?" — такие слова политика приводятся в статье.

На этой неделе Politico опубликовало материал, в котором Роберта Фицо, Виктора Орбана, де Вевера и Фридриха Мерца описывают как "плохих мальчиков", способных сорвать саммит ЕС, посвященный обсуждению судьбы российских активов.

Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии обратился к ЕС с предупреждением из-за российских активов
10:56

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.
В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.
Заголовок открываемого материала