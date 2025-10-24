https://1prime.ru/20251024/kritika-863887441.html

Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам

Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам - 24.10.2025, ПРАЙМ

Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг обвинения, прозвучавшие в публикации Politico, где его охарактеризовали как "плохого мальчика" из-за его мнения о... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T13:21+0300

2025-10-24T13:21+0300

2025-10-24T13:21+0300

мировая экономика

общество

москва

украина

киев

урсула фон дер ляйен

welt am sonntag

мария захарова

politico

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг обвинения, прозвучавшие в публикации Politico, где его охарактеризовали как "плохого мальчика" из-за его мнения о использовании российских активов для поддержки Киева."Меня назвали плохим мальчиком. Я? Плохой мальчик? Представляете себе такое?" — такие слова политика приводятся в статье.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.

https://1prime.ru/20251024/aktivy-863879031.html

https://1prime.ru/20251023/ssha-863865628.html

москва

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , москва, украина, киев, урсула фон дер ляйен, welt am sonntag, мария захарова, politico, ес