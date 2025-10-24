Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам
Флаг Бельгии. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг обвинения, прозвучавшие в публикации Politico, где его охарактеризовали как "плохого мальчика" из-за его мнения о использовании российских активов для поддержки Киева.
"Меня назвали плохим мальчиком. Я? Плохой мальчик? Представляете себе такое?" — такие слова политика приводятся в статье.
На этой неделе Politico опубликовало материал, в котором Роберта Фицо, Виктора Орбана, де Вевера и Фридриха Мерца описывают как "плохих мальчиков", способных сорвать саммит ЕС, посвященный обсуждению судьбы российских активов.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.
В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.