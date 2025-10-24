Курс юаня усилил падение

https://1prime.ru/20251024/kurs--863902505.html

Курс китайской валюты к рублю в пятницу днем усилил падение и ушел ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.10.2025

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу днем усилил падение и ушел ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.23 мск падал на 21 копейку (-1,8%), до 11,17 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,14-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,17 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,177 против 7,123 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,59 рубля. РУБЛЬ УСИЛИВАЕТ РОСТ Юань на Мосбирже в пятницу довольно спокойно отреагировал на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Однако буквально спустя 10 минут после него усилил снижение и ушел ниже отметки 11,2 рубля. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Игроки рынка обратили внимание на заявления ЦБ. Как отметил регулятор, дезинфляционное влияние бюджета РФ в 2025 году будет существенно меньше ожиданий, но среднесрочно бюджетная политика будет способствовать дезинфляции. Инфляционное давление в РФ в конце 2025 и начале 2026 года временно усилится, в том числе из-за подстройки цен к предстоящему повышению НДС. ЦБ РФ в базовом сценарии ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. "С точки зрения рынков, абсолютным бенефициаром текущей позиции и коммуникации ЦБ является рубль, который, вероятно, пока будет оставаться относительно крепким и далее медленно ослабевать", - комментирует Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,23% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,25% на предыдущих торгах. ПРОГНОЗЫ Логичнее было бы сохранить ставку ЦБ сейчас и позже, когда инфляционные риски станут менее выраженными, снижать ее более быстрыми темпами, считает Евгений Жорнист из УК "Альфа-Капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Сегодняшнее осторожное снижение с повышением прогноза, напротив, сдвигает ожидания по смягчению политики "вправо" - ЦБ, вероятно, дольше останется жестким. Тем не менее, мы пока сохраняем прогноз ключевой ставки в диапазоне 12–14% на конец 2026 года", - добавляет он. Решение ЦБ формально негативно для нацвалюты РФ, но скромный шаг снижения и жёсткость сигнала формируют в целом нейтральный сигнал для рубля, считает Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал". На динамику валютного курса сейчас большее влияние оказывает приближение пиков налогового периода октября, добавляет он. "С его завершением валюты могут немного подорожать - до 82 рублей за доллар, выше 95 рублей за евро и около 11,5 рубля за юань. К началу зимы валюты могут ещё продвинуться вверх: ближе к 85 рублям за доллар, к 97–98 рублям за евро, к 11,8 рубля за юань. Сезонный рост расходов домохозяйств и компаний, эффект от снижения ставок в экономике и сокращение торгового профицита будут постепенно ухудшать позиции рубля", - резюмирует Бахтин.

