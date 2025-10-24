Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Литве раскрыли, как говорящий по-русски робот вывели из себя людей - 24.10.2025, ПРАЙМ
В Литве раскрыли, как говорящий по-русски робот вывели из себя людей
В Литве раскрыли, как говорящий по-русски робот вывели из себя людей
МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Государственная инспекция по языку (ГИЯ) Литвы столкнулась с невозможностью оштрафовать робота-уборщика, который обслуживал посетителей магазина на русском языке, сообщает литовский портал Delfi, ссылаясь на источники информации. Один из посетителей магазина сети Norfa в Вильнюсе пожаловался на устройство, которое, убирая пол, общалось с покупателями на русском, прося уступить дорогу. "По закону о государственном языке в общественных местах вся звучащая информация должна быть на литовском языке, поэтому данная ситуация вызывает вопросы", — заявил покупатель.Пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис принес извинения за инцидент, объяснив его "ошибкой подрядчика", который предоставил робота. Представитель Государственной инспекции по языку Арунас Дамбраускас пояснил, что в данной ситуации нет возможности наказать робота за использование русского языка. "Это такое упущение в законе. Закон о языке регламентирует публичные надписи, они должны быть на литовском языке. Это устройство, произведенное где-то в другой стране, сразу было с установленным русским языком, это озвучка – в законе нет регламента, связанного со звучащим текстом", — пояснил он. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выражала мнение, что русский язык постепенно вытесняется из всех областей жизни в странах Прибалтики. Она отметила, что Москва готова ответить на такие враждебные действия асимметричными мерами. В январе 2024 года бывший премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила, чтобы польский язык заменил русский в качестве наиболее популярного второго иностранного языка в литовских школах.
07:07 24.10.2025
 
В Литве раскрыли, как говорящий по-русски робот вывели из себя людей

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛитва
Литва
Литва. Архивное фото
© Unsplash/Lāsma Artmane
МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Государственная инспекция по языку (ГИЯ) Литвы столкнулась с невозможностью оштрафовать робота-уборщика, который обслуживал посетителей магазина на русском языке, сообщает литовский портал Delfi, ссылаясь на источники информации.
Один из посетителей магазина сети Norfa в Вильнюсе пожаловался на устройство, которое, убирая пол, общалось с покупателями на русском, прося уступить дорогу.
"По закону о государственном языке в общественных местах вся звучащая информация должна быть на литовском языке, поэтому данная ситуация вызывает вопросы", — заявил покупатель.
Пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис принес извинения за инцидент, объяснив его "ошибкой подрядчика", который предоставил робота.
Представитель Государственной инспекции по языку Арунас Дамбраускас пояснил, что в данной ситуации нет возможности наказать робота за использование русского языка.
"Это такое упущение в законе. Закон о языке регламентирует публичные надписи, они должны быть на литовском языке. Это устройство, произведенное где-то в другой стране, сразу было с установленным русским языком, это озвучка – в законе нет регламента, связанного со звучащим текстом", — пояснил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выражала мнение, что русский язык постепенно вытесняется из всех областей жизни в странах Прибалтики. Она отметила, что Москва готова ответить на такие враждебные действия асимметричными мерами.
В январе 2024 года бывший премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила, чтобы польский язык заменил русский в качестве наиболее популярного второго иностранного языка в литовских школах.
Заголовок открываемого материала