Мировая логистика меняется: у Суэцкого канала теперь новая роль

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. 13 октября в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу, прошедший по Северному морскому пути. Контейнеровоз вышел из Нинбо 23 сентября и достиг Великобритании за 20 дней – почти вдвое быстрее традиционного маршрута через Суэцкий канал. Событие может стать поворотным для мировой логистики сразу по нескольким причинам.В логистике время – это капитал. Чем быстрее движется груз, тем меньше средств "замораживается" в запасах и тем выше оборачиваемость капитала. Сокращение пути на две-три недели – это реальная экономия для производителей, ритейлеров и транспортных компаний. Маршрут через Арктику позволяет ускорить поставки, попутно снизив зависимость логистики от перегруженного Суэцкого канала, к тому же находящегося в политически неспокойном регионе. Арктический коридор же проходит в основном через российскую акваторию, и все ограничения здесь носят природный, а не геополитический характер.Важно понимать, что еще несколько лет назад СМП ассоциировался исключительно с перевозками нефти, газа и угля. Контейнерные перевозки означают диверсификацию: по маршруту начинают идти промышленная продукция, оборудование, товары народного потребления. Арктика становится частью мировой цепочки поставок, а не только артерией для коммуникаций на российском Севере.По данным "Росатома", уже в этом году ожидается резкий рост контейнерооборота: если в 2024 году по СМП таким способом было перевезено около 180 тыс. тонн грузов, то к концу 2025-го объем может достичь 400 тысяччЯЧ. тонн. Значит, рынок воспринял новый маршрут всерьез и готов включать его в свои логистические стратегии. В этом контексте цели пПлана развития Севморпути, утвержденного еще в 2022 году, становятся достижимыми: там, напомню, говорится о наращивании грузопотока с 38 млн тонн (такой показатель был в 2024 году) до 53,6 млн тонн к 2035 году.Если смотреть на ситуацию более глобально, то Северный морской путь способен изменить баланс мировой торговли. Традиционные маршруты через Суэцкий и Малаккский проливы десятилетиями были безальтернативными. Теперь появляется новый, значительно более короткий вариант. Это приведет к перераспределению грузопотоков и пересмотру логистических стратегий крупнейших компаний.Особое значение здесь имеет участие Китая. Именно Пекин, развивая концепцию "Полярного шелкового пути" в рамках инициативы "Один пояс, один путь", способен придать проекту глобальный масштаб за счет участия китайских судоходных компаний.Однако нельзя недооценивать существующие барьеры. Пока развитие маршрута сдерживают нехватка ледокольного и портового флотов, недостаточная мощность перегрузочных терминалов и высокая стоимость страхования рейсов в арктических водах. Сезонность навигации – еще один фактор, хотя за последние годы период доступности СМП заметно увеличился благодаря климатическим изменениям и развитию ледокольного флота.Для превращения СМП в полноценный международный коридор необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры: строительство новых ледоколов, модернизация портов, совершенствование систем навигации, связи и метеоподдержки. Не менее важно создать финансовые и страховые инструменты, которые позволят сделать арктические рейсы экономически предсказуемыми для частных перевозчиков.Как бы там ни было, есть очевидный факт: сегодня Северный морской путь перестает быть экспериментом и внутренним российским проектом. Он становитсяПритом проектом, соответствующим запросам и трендам мировой логистики на сокращение времени поставок, обеспечение безопасности судоходства и снижение углеродного следа, который неминуемо сокращается при меньшей продолжительности маршрута.Также можно прогнозировать, что актуализация СМП будет вести к росту конкуренции в регионе. Об этом ярко свидетельствует недавнее заявление президента США Дональда Трампа о планах совместного с Финляндией строительства сразу 11 ледоколов, да и другие высказывания американского лидера – вплоть до экстравагантных слов об аннексии Гренландии. Вероятно, мы стоим на пороге новой эры, где Арктика, с ее богатыми ресурсами и транзитным потенциалом, становится одним из центров геоэкономической реальности.Автор - Михаил Дьяконов, учредитель и CEO логистической компании "Фрэйт Логистик Групп":
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. 13 октября в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу, прошедший по Северному морскому пути. Контейнеровоз вышел из Нинбо 23 сентября и достиг Великобритании за 20 дней – почти вдвое быстрее традиционного маршрута через Суэцкий канал. Событие может стать поворотным для мировой логистики сразу по нескольким причинам.
В логистике время – это капитал. Чем быстрее движется груз, тем меньше средств "замораживается" в запасах и тем выше оборачиваемость капитала. Сокращение пути на две-три недели – это реальная экономия для производителей, ритейлеров и транспортных компаний. Маршрут через Арктику позволяет ускорить поставки, попутно снизив зависимость логистики от перегруженного Суэцкого канала, к тому же находящегося в политически неспокойном регионе. Арктический коридор же проходит в основном через российскую акваторию, и все ограничения здесь носят природный, а не геополитический характер.
Важно понимать, что еще несколько лет назад СМП ассоциировался исключительно с перевозками нефти, газа и угля. Контейнерные перевозки означают диверсификацию: по маршруту начинают идти промышленная продукция, оборудование, товары народного потребления. Арктика становится частью мировой цепочки поставок, а не только артерией для коммуникаций на российском Севере.
По данным "Росатома", уже в этом годуожидается резкий рост контейнерооборота: если в 2024 году по СМП таким способом было перевезено около 180 тыс. тонн грузов, то к концу 2025-го объем может достичь 400 тысяччЯЧ. тонн. Значит, рынок воспринял новый маршрут всерьез и готов включать его в свои логистические стратегии. В этом контексте цели пПлана развития Севморпути, утвержденного еще в 2022 году, становятся достижимыми: там, напомню, говорится о наращивании грузопотока с 38 млн тонн (такой показатель был в 2024 году) до 53,6 млн тонн к 2035 году.
Если смотреть на ситуацию более глобально, то Северный морской путь способен изменить баланс мировой торговли. Традиционные маршруты через Суэцкий и Малаккский проливы десятилетиями были безальтернативными. Теперь появляется новый, значительно более короткий вариант. Это приведет к перераспределению грузопотоков и пересмотру логистических стратегий крупнейших компаний.
Особое значение здесь имеет участие Китая. Именно Пекин, развивая концепцию "Полярного шелкового пути" в рамках инициативы "Один пояс, один путь", способен придать проекту глобальный масштаб за счет участия китайских судоходных компаний.
Однако нельзя недооценивать существующие барьеры. Пока развитие маршрута сдерживают нехватка ледокольного и портового флотов, недостаточная мощность перегрузочных терминалов и высокая стоимость страхования рейсов в арктических водах. Сезонность навигации – еще один фактор, хотя за последние годы период доступности СМП заметно увеличился благодаря климатическим изменениям и развитию ледокольного флота.
Для превращения СМП в полноценный международный коридор необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры: строительство новых ледоколов, модернизация портов, совершенствование систем навигации, связи и метеоподдержки. Не менее важно создать финансовые и страховые инструменты, которые позволят сделать арктические рейсы экономически предсказуемыми для частных перевозчиков.
"Нацпроектстрой" может локализовать производство в Суэцком канале
16 сентября, 23:58
Как бы там ни было, есть очевидный факт: сегодня Северный морской путь перестает быть экспериментом и внутренним российским проектом. Он становитсяПритом проектом, соответствующим запросам и трендам мировой логистики на сокращение времени поставок, обеспечение безопасности судоходства и снижение углеродного следа, который неминуемо сокращается при меньшей продолжительности маршрута.
Также можно прогнозировать, что актуализация СМП будет вести к росту конкуренции в регионе. Об этом ярко свидетельствует недавнее заявление президента США Дональда Трампа о планах совместного с Финляндией строительства сразу 11 ледоколов, да и другие высказывания американского лидера – вплоть до экстравагантных слов об аннексии Гренландии. Вероятно, мы стоим на пороге новой эры, где Арктика, с ее богатыми ресурсами и транзитным потенциалом, становится одним из центров геоэкономической реальности.
Автор - Михаил Дьяконов, учредитель и CEO логистической компании "Фрэйт Логистик Групп":
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.