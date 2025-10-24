Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко пожаловался на чиновников
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко пожаловался на чиновников
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко пожаловался на чиновников - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко пожаловался на чиновников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство текущей ситуацией в регионе на совещании, состоявшемся в Витебске. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T17:01+0300
2025-10-24T17:01+0300
общество
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858961004_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_7ed1a0100a5014235212690a7fa8ebaa.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство текущей ситуацией в регионе на совещании, состоявшемся в Витебске.&quot;Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху&quot;, — отметил белорусский лидер.Он также напомнил присутствовавшим чиновникам, что за все время нахождения на посту президента он не забронзовел.На прошлой неделе Лукашенко обратился к правительству с требованием, чтобы прогнозы социально-экономического развития страны на 2026 год были как реалистичными, так и напряженными.
белоруссия
2025
Новости
общество , белоруссия, александр лукашенко
Общество , БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
17:01 24.10.2025
 
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко пожаловался на чиновников

Лукашенко заявил, что ему стало плохо из-за обстановки в Витебской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство текущей ситуацией в регионе на совещании, состоявшемся в Витебске.

"Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху", — отметил белорусский лидер.

Он также напомнил присутствовавшим чиновникам, что за все время нахождения на посту президента он не забронзовел.
На прошлой неделе Лукашенко обратился к правительству с требованием, чтобы прогнозы социально-экономического развития страны на 2026 год были как реалистичными, так и напряженными.
