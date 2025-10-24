https://1prime.ru/20251024/lukashenko-863901496.html

"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко пожаловался на чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство текущей ситуацией в регионе на совещании, состоявшемся в Витебске. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T17:01+0300

общество

белоруссия

александр лукашенко

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство текущей ситуацией в регионе на совещании, состоявшемся в Витебске."Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху", — отметил белорусский лидер.Он также напомнил присутствовавшим чиновникам, что за все время нахождения на посту президента он не забронзовел.На прошлой неделе Лукашенко обратился к правительству с требованием, чтобы прогнозы социально-экономического развития страны на 2026 год были как реалистичными, так и напряженными.

белоруссия

2025

общество , белоруссия, александр лукашенко