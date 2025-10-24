Цена на медь готовится завершить неделю ростом

https://1prime.ru/20251024/med-863875593.html
Стоимость меди поднимается в пятницу утром, готовясь при этом показать положительную динамику по итогам всей недели, свидетельствуют данные торгов.
2025-10-24T09:47+0300
2025-10-24T09:47+0300
2025-10-24T09:47+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром, готовясь при этом показать положительную динамику по итогам всей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.21 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,18%, до 5,1195 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно с начала недели медь подорожала примерно на 3,07%, только по итогам четверга котировки поднялись на 2,06%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,8%, до 10 854,5 доллара, алюминия - на 1,98%, до 2 862,5 доллара, стоимость цинка - снизилась на 0,38%, до 3 017,5 доллара. Настроения на рынке могут поддерживаться ожиданиями по предстоящей встрече лидеров США и Китая. В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет позитивного результата от встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, которая состоится 30 октября в Южной Корее. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за внешнеторговыми новостями относительно страны.
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром, готовясь при этом показать положительную динамику по итогам всей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.21 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex
поднимался в цене на 0,18%, до 5,1195 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Суммарно с начала недели медь подорожала примерно на 3,07%, только по итогам четверга котировки поднялись на 2,06%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,8%, до 10 854,5 доллара, алюминия - на 1,98%, до 2 862,5 доллара, стоимость цинка - снизилась на 0,38%, до 3 017,5 доллара.
Настроения на рынке могут поддерживаться ожиданиями по предстоящей встрече лидеров США
и Китая
. В четверг американский президент Дональд Трамп
заявил, что ждет позитивного результата от встречи с лидером КНР Си Цзиньпином
, которая состоится 30 октября в Южной Корее
.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за внешнеторговыми новостями относительно страны.
