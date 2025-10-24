Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на медь готовится завершить неделю ростом - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/med-863875593.html
Цена на медь готовится завершить неделю ростом
Цена на медь готовится завершить неделю ростом - 24.10.2025, ПРАЙМ
Цена на медь готовится завершить неделю ростом
Стоимость меди поднимается в пятницу утром, готовясь при этом показать положительную динамику по итогам всей недели, свидетельствуют данные торгов. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T09:47+0300
2025-10-24T09:47+0300
экономика
рынок
торги
китай
сша
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром, готовясь при этом показать положительную динамику по итогам всей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.21 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,18%, до 5,1195 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно с начала недели медь подорожала примерно на 3,07%, только по итогам четверга котировки поднялись на 2,06%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,8%, до 10 854,5 доллара, алюминия - на 1,98%, до 2 862,5 доллара, стоимость цинка - снизилась на 0,38%, до 3 017,5 доллара. Настроения на рынке могут поддерживаться ожиданиями по предстоящей встрече лидеров США и Китая. В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет позитивного результата от встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, которая состоится 30 октября в Южной Корее. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за внешнеторговыми новостями относительно страны.
https://1prime.ru/20251024/zoloto-863875026.html
китай
сша
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, китай, сша, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Comex
09:47 24.10.2025
 
Цена на медь готовится завершить неделю ростом

Медь готовится завершить неделю ростом на ожиданиях встречи Трамп и Си Цзиньпина

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
Медь. Архивное фото
© Unsplash/Ra Dragon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром, готовясь при этом показать положительную динамику по итогам всей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.21 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,18%, до 5,1195 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Суммарно с начала недели медь подорожала примерно на 3,07%, только по итогам четверга котировки поднялись на 2,06%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,8%, до 10 854,5 доллара, алюминия - на 1,98%, до 2 862,5 доллара, стоимость цинка - снизилась на 0,38%, до 3 017,5 доллара.
Настроения на рынке могут поддерживаться ожиданиями по предстоящей встрече лидеров США и Китая. В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет позитивного результата от встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, которая состоится 30 октября в Южной Корее.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за внешнеторговыми новостями относительно страны.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Стоимость золота в пятницу утром снижается
09:26
 
ЭкономикаРынокТоргиКИТАЙСШАЮЖНАЯ КОРЕЯДональд ТрампСи ЦзиньпинComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала