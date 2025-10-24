https://1prime.ru/20251024/mid-863868782.html
В МИД прокомментировали планы восстановления комиссии России и США по ДСНВ
В МИД прокомментировали планы восстановления комиссии России и США по ДСНВ - 24.10.2025, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали планы восстановления комиссии России и США по ДСНВ
Восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ "пока не планируется", заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД РФ Сергей... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T02:35+0300
2025-10-24T02:35+0300
2025-10-24T02:47+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
каир
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863868782.jpg?1761263275
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ "пока не планируется", заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп ранее назвал предложение Путина по ДСНВ хорошим и добавил, что не возражает. "Пока не просматривается", - сказал Рябков изданию, комментируя возможность восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ для обсуждения технических параметров соглашения. Отмечается, что последнее заседание комиссии должно было состояться в Каире в конце 2022 года, но российская сторона отказалась от участия. В Москве это объяснили это ситуацией вокруг Украины и нежеланием США считаться с интересами РФ.
сша
рф
каир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф, каир, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Каир, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД РФ, МИД
В МИД прокомментировали планы восстановления комиссии России и США по ДСНВ
Рябков: восстановление комиссии России и США по ДСНВ пока не планируется
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ "пока не планируется", заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп ранее назвал предложение Путина по ДСНВ хорошим и добавил, что не возражает.
"Пока не просматривается", - сказал Рябков изданию, комментируя возможность восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ для обсуждения технических параметров соглашения.
Отмечается, что последнее заседание комиссии должно было состояться в Каире в конце 2022 года, но российская сторона отказалась от участия. В Москве это объяснили это ситуацией вокруг Украины и нежеланием США считаться с интересами РФ.