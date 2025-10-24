Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД прокомментировали планы восстановления комиссии России и США по ДСНВ - 24.10.2025
В МИД прокомментировали планы восстановления комиссии России и США по ДСНВ
2025-10-24T02:35+0300
2025-10-24T02:47+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ "пока не планируется", заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп ранее назвал предложение Путина по ДСНВ хорошим и добавил, что не возражает. "Пока не просматривается", - сказал Рябков изданию, комментируя возможность восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ для обсуждения технических параметров соглашения. Отмечается, что последнее заседание комиссии должно было состояться в Каире в конце 2022 года, но российская сторона отказалась от участия. В Москве это объяснили это ситуацией вокруг Украины и нежеланием США считаться с интересами РФ.
россия, мировая экономика, сша, рф, каир, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Каир, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД РФ, МИД
02:35 24.10.2025 (обновлено: 02:47 24.10.2025)
 
В МИД прокомментировали планы восстановления комиссии России и США по ДСНВ

Рябков: восстановление комиссии России и США по ДСНВ пока не планируется

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ "пока не планируется", заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп ранее назвал предложение Путина по ДСНВ хорошим и добавил, что не возражает.
"Пока не просматривается", - сказал Рябков изданию, комментируя возможность восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ для обсуждения технических параметров соглашения.
Отмечается, что последнее заседание комиссии должно было состояться в Каире в конце 2022 года, но российская сторона отказалась от участия. В Москве это объяснили это ситуацией вокруг Украины и нежеланием США считаться с интересами РФ.
 
