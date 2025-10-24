https://1prime.ru/20251024/mid-863868782.html

В МИД прокомментировали планы восстановления комиссии России и США по ДСНВ

В МИД прокомментировали планы восстановления комиссии России и США по ДСНВ

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ "пока не планируется", заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп ранее назвал предложение Путина по ДСНВ хорошим и добавил, что не возражает. "Пока не просматривается", - сказал Рябков изданию, комментируя возможность восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ для обсуждения технических параметров соглашения. Отмечается, что последнее заседание комиссии должно было состояться в Каире в конце 2022 года, но российская сторона отказалась от участия. В Москве это объяснили это ситуацией вокруг Украины и нежеланием США считаться с интересами РФ.

