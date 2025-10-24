ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новый пакет санкций, заявила Захарова

https://1prime.ru/20251024/mid-863903197.html

Брюссель старательно "поскреб по сусекам", чтобы наполнить 19-й пакет санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 24.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Брюссель старательно "поскреб по сусекам", чтобы наполнить 19-й пакет санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В Брюсселе старательно "поскребли по сусекам" для того, чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный "пакет", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

россия, газ, брюссель, мария захарова, мид рф