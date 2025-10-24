https://1prime.ru/20251024/mid-863903197.html
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новый пакет санкций, заявила Захарова
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новый пакет санкций, заявила Захарова - 24.10.2025, ПРАЙМ
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новый пакет санкций, заявила Захарова
Брюссель старательно "поскреб по сусекам", чтобы наполнить 19-й пакет санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T17:39+0300
2025-10-24T17:39+0300
2025-10-24T17:39+0300
экономика
россия
газ
брюссель
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859630897_0:473:2048:1625_1920x0_80_0_0_18768d2b0e3f40050a510bff23a7af45.jpg
МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Брюссель старательно "поскреб по сусекам", чтобы наполнить 19-й пакет санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В Брюсселе старательно "поскребли по сусекам" для того, чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный "пакет", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
https://1prime.ru/20251024/slovakiya-863902158.html
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859630897_0:281:2048:1817_1920x0_80_0_0_fb73eb327c29bf6a93b43fbeb0cb7d05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, брюссель, мария захарова, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Газ, Брюссель, Мария Захарова, МИД РФ
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новый пакет санкций, заявила Захарова
Захарова: ЕС пришлось постараться, чтобы наполнить новый пакет санкций