ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новый пакет санкций, заявила Захарова - 24.10.2025
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новый пакет санкций, заявила Захарова
Брюссель старательно "поскреб по сусекам", чтобы наполнить 19-й пакет санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-10-24T17:39+0300
2025-10-24T17:39+0300
экономика
россия
газ
брюссель
мария захарова
мид рф
МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Брюссель старательно "поскреб по сусекам", чтобы наполнить 19-й пакет санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В Брюсселе старательно "поскребли по сусекам" для того, чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный "пакет", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
брюссель
россия, газ, брюссель, мария захарова, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Газ, Брюссель, Мария Захарова, МИД РФ
17:39 24.10.2025
 
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новый пакет санкций, заявила Захарова

МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Брюссель старательно "поскреб по сусекам", чтобы наполнить 19-й пакет санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Брюсселе старательно "поскребли по сусекам" для того, чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный "пакет", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Экономика РОССИЯ Газ Брюссель Мария Захарова МИД РФ
 
 
