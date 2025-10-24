https://1prime.ru/20251024/mishustin-863880095.html
Мишустин назвал развитие здравоохранения приоритетом для правительства
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников Х съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", подчеркнув, что развитие здравоохранения является приоритетом для кабмина. "Правительство уделяет приоритетное внимание развитию отечественного здравоохранения. В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", запущенного в текущем году по поручению президента, ведется системная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной", - отметил Мишустин в приветственной телеграмме. Ее зачитал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава российского кабмина добавил, что в рамках нацпроекта строятся и модернизируются больницы, поликлиники, ФАПы, укрепляется материально-техническая база, успешно применяются инновационные методы лечения и реабилитации. Кроме того, многое делается для подготовки квалифицированных кадров, совершенствования профессионального образования. Премьер отметил, что Национальная медицинская палата принимает активное участие в решении масштабных задач в сфере здравоохранения. "Ученые, врачи, эксперты нашей страны, а также представители региональных ассоциаций формируют взвешенную позицию по важнейшим направлениям, включая разработку и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защиту интересов сотрудников. И сегодня вы сможете обменяться лучшими практиками, обсудив актуальные вопросы и проблемы, совместными усилиями найти пути решения. Желаю вам плодотворной работы, конструктивных идей, крепкого здоровья и благополучия", - пожелал Мишустин участникам съезда.
