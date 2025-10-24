Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал развитие здравоохранения приоритетом для правительства - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/mishustin-863880095.html
Мишустин назвал развитие здравоохранения приоритетом для правительства
Мишустин назвал развитие здравоохранения приоритетом для правительства - 24.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал развитие здравоохранения приоритетом для правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников Х съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", подчеркнув, что развитие | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T11:16+0300
2025-10-24T11:16+0300
финансы
россия
рф
михаил мишустин
михаил мурашко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников Х съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", подчеркнув, что развитие здравоохранения является приоритетом для кабмина. "Правительство уделяет приоритетное внимание развитию отечественного здравоохранения. В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", запущенного в текущем году по поручению президента, ведется системная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной", - отметил Мишустин в приветственной телеграмме. Ее зачитал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава российского кабмина добавил, что в рамках нацпроекта строятся и модернизируются больницы, поликлиники, ФАПы, укрепляется материально-техническая база, успешно применяются инновационные методы лечения и реабилитации. Кроме того, многое делается для подготовки квалифицированных кадров, совершенствования профессионального образования. Премьер отметил, что Национальная медицинская палата принимает активное участие в решении масштабных задач в сфере здравоохранения. "Ученые, врачи, эксперты нашей страны, а также представители региональных ассоциаций формируют взвешенную позицию по важнейшим направлениям, включая разработку и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защиту интересов сотрудников. И сегодня вы сможете обменяться лучшими практиками, обсудив актуальные вопросы и проблемы, совместными усилиями найти пути решения. Желаю вам плодотворной работы, конструктивных идей, крепкого здоровья и благополучия", - пожелал Мишустин участникам съезда.
https://1prime.ru/20251013/zdravookhranenie-863454216.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, михаил мишустин, михаил мурашко
Финансы, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Михаил Мурашко
11:16 24.10.2025
 
Мишустин назвал развитие здравоохранения приоритетом для правительства

Мишустин: правительство уделяет приоритетное внимание развитию здравоохранения

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустина в Киргизию
Михаил Мишустина в Киргизию - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Михаил Мишустина в Киргизию. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников Х съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", подчеркнув, что развитие здравоохранения является приоритетом для кабмина.
"Правительство уделяет приоритетное внимание развитию отечественного здравоохранения. В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", запущенного в текущем году по поручению президента, ведется системная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной", - отметил Мишустин в приветственной телеграмме. Ее зачитал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава российского кабмина добавил, что в рамках нацпроекта строятся и модернизируются больницы, поликлиники, ФАПы, укрепляется материально-техническая база, успешно применяются инновационные методы лечения и реабилитации. Кроме того, многое делается для подготовки квалифицированных кадров, совершенствования профессионального образования.
Премьер отметил, что Национальная медицинская палата принимает активное участие в решении масштабных задач в сфере здравоохранения.
"Ученые, врачи, эксперты нашей страны, а также представители региональных ассоциаций формируют взвешенную позицию по важнейшим направлениям, включая разработку и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защиту интересов сотрудников. И сегодня вы сможете обменяться лучшими практиками, обсудив актуальные вопросы и проблемы, совместными усилиями найти пути решения. Желаю вам плодотворной работы, конструктивных идей, крепкого здоровья и благополучия", - пожелал Мишустин участникам съезда.
Медицинские работники - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Мишустин заявил об огромной нагрузке на первичное звено здравоохранения
13 октября, 10:53
 
ФинансыРОССИЯРФМихаил МишустинМихаил Мурашко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала