https://1prime.ru/20251024/mishustin-863880095.html

Мишустин назвал развитие здравоохранения приоритетом для правительства

Мишустин назвал развитие здравоохранения приоритетом для правительства - 24.10.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал развитие здравоохранения приоритетом для правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников Х съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", подчеркнув, что развитие | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T11:16+0300

2025-10-24T11:16+0300

2025-10-24T11:16+0300

финансы

россия

рф

михаил мишустин

михаил мурашко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников Х съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", подчеркнув, что развитие здравоохранения является приоритетом для кабмина. "Правительство уделяет приоритетное внимание развитию отечественного здравоохранения. В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", запущенного в текущем году по поручению президента, ведется системная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной", - отметил Мишустин в приветственной телеграмме. Ее зачитал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава российского кабмина добавил, что в рамках нацпроекта строятся и модернизируются больницы, поликлиники, ФАПы, укрепляется материально-техническая база, успешно применяются инновационные методы лечения и реабилитации. Кроме того, многое делается для подготовки квалифицированных кадров, совершенствования профессионального образования. Премьер отметил, что Национальная медицинская палата принимает активное участие в решении масштабных задач в сфере здравоохранения. "Ученые, врачи, эксперты нашей страны, а также представители региональных ассоциаций формируют взвешенную позицию по важнейшим направлениям, включая разработку и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защиту интересов сотрудников. И сегодня вы сможете обменяться лучшими практиками, обсудив актуальные вопросы и проблемы, совместными усилиями найти пути решения. Желаю вам плодотворной работы, конструктивных идей, крепкого здоровья и благополучия", - пожелал Мишустин участникам съезда.

https://1prime.ru/20251013/zdravookhranenie-863454216.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, михаил мишустин, михаил мурашко