https://1prime.ru/20251024/mosenergosbyt-863869052.html

Мосэнергосбыт подал в суд на экс-замминистра обороны Иванова

Мосэнергосбыт подал в суд на экс-замминистра обороны Иванова - 24.10.2025, ПРАЙМ

Мосэнергосбыт подал в суд на экс-замминистра обороны Иванова

Мосэнергосбыт подал в суд на бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова из-за долга по оплате коммунальных платежей, сказано в материалах, имеющихся | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T02:56+0300

2025-10-24T02:56+0300

2025-10-24T02:56+0300

энергетика

общество

экономика

москва

тимур иванов

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863869052.jpg?1761263816

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мосэнергосбыт подал в суд на бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова из-за долга по оплате коммунальных платежей, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Семнадцатого октября 2025 года зарегистрировано исковое заявление АО "Мосэнергосбыт" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Иванов Тимур Вадимович",- сказано в материалах. Сумма долга не сообщается. Дата рассмотрения иска не назначена. Ранее иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Кроме того, с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двоим ее детям от первого брака обращался московский "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю. Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, тимур иванов, мосгорсуд