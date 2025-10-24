Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосэнергосбыт подал в суд на экс-замминистра обороны Иванова - 24.10.2025
Мосэнергосбыт подал в суд на экс-замминистра обороны Иванова
Мосэнергосбыт подал в суд на экс-замминистра обороны Иванова - 24.10.2025, ПРАЙМ
Мосэнергосбыт подал в суд на экс-замминистра обороны Иванова
Мосэнергосбыт подал в суд на бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова из-за долга по оплате коммунальных платежей, сказано в материалах, имеющихся | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T02:56+0300
2025-10-24T02:56+0300
энергетика
общество
экономика
москва
тимур иванов
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863869052.jpg?1761263816
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мосэнергосбыт подал в суд на бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова из-за долга по оплате коммунальных платежей, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Семнадцатого октября 2025 года зарегистрировано исковое заявление АО "Мосэнергосбыт" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Иванов Тимур Вадимович",- сказано в материалах. Сумма долга не сообщается. Дата рассмотрения иска не назначена. Ранее иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Кроме того, с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двоим ее детям от первого брака обращался московский "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю. Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.
москва
общество , москва, тимур иванов, мосгорсуд
Энергетика, Общество , Экономика, МОСКВА, Тимур Иванов, Мосгорсуд
02:56 24.10.2025
 
Мосэнергосбыт подал в суд на экс-замминистра обороны Иванова

Мосэнергосбыт подал в суд на экс-замминистра обороны Иванова

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мосэнергосбыт подал в суд на бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова из-за долга по оплате коммунальных платежей, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Семнадцатого октября 2025 года зарегистрировано исковое заявление АО "Мосэнергосбыт" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Иванов Тимур Вадимович",- сказано в материалах.
Сумма долга не сообщается. Дата рассмотрения иска не назначена.
Ранее иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Кроме того, с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двоим ее детям от первого брака обращался московский "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.
 
ЭнергетикаЭкономикаОбществоМОСКВАТимур ИвановМосгорсуд
 
 
