https://1prime.ru/20251024/moskva-863872470.html
В Москве на улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие
В Москве на улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие - 24.10.2025, ПРАЙМ
В Москве на улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие
Асфальтобетонное покрытие обновили на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T07:46+0300
2025-10-24T07:46+0300
2025-10-24T07:46+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863872470.jpg?1761281185
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Асфальтобетонное покрытие обновили на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Обновили асфальтобетонное покрытие на улице Нижние Мневники в СЗАО. Отремонтировали свыше 120 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Работы проводились в несколько этапов: фрезерование существующего полотна, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, замена бортового камня, ремонт тротуаров, укладка нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части, нанесение порядка 4 тысяч квадратных метров дорожной разметки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее асфальтобетонное покрытие на данном объекте меняли в 2018 году. Ремонт был необходим из-за истечения гарантийного срока службы покрытия и образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Ремонтные работы проходили в ночное время с частичным ограничением движения.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва
В Москве на улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие
На северо-западе Москвы обновили асфальтобетонное покрытие
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Асфальтобетонное покрытие обновили на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Обновили асфальтобетонное покрытие на улице Нижние Мневники в СЗАО. Отремонтировали свыше 120 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Работы проводились в несколько этапов: фрезерование существующего полотна, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, замена бортового камня, ремонт тротуаров, укладка нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части, нанесение порядка 4 тысяч квадратных метров дорожной разметки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее асфальтобетонное покрытие на данном объекте меняли в 2018 году. Ремонт был необходим из-за истечения гарантийного срока службы покрытия и образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Ремонтные работы проходили в ночное время с частичным ограничением движения.