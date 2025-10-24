https://1prime.ru/20251024/moskva-863872470.html

В Москве на улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие

В Москве на улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Асфальтобетонное покрытие обновили на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Обновили асфальтобетонное покрытие на улице Нижние Мневники в СЗАО. Отремонтировали свыше 120 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Работы проводились в несколько этапов: фрезерование существующего полотна, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, замена бортового камня, ремонт тротуаров, укладка нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части, нанесение порядка 4 тысяч квадратных метров дорожной разметки", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее асфальтобетонное покрытие на данном объекте меняли в 2018 году. Ремонт был необходим из-за истечения гарантийного срока службы покрытия и образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Ремонтные работы проходили в ночное время с частичным ограничением движения.

