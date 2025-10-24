https://1prime.ru/20251024/mvd-863875310.html
МВД предупредило о мошенниках, требующих задекларировать наличные
МВД предупредило о мошенниках, требующих задекларировать наличные
2025-10-24T09:38+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ни налоговая, ни ЦБ, ни прокуратура не требуют срочных переводов, не оформляют "декларации по телефону" и не используют мессенджеры для уведомлений, "задекларировать" наличные просят только мошенники, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Ни налоговая, ни ЦБ, ни прокуратура не требуют срочных переводов, не оформляют "декларации по телефону" и не используют мессенджеры для уведомлений. Если собеседник произносит фразу "вам нужно задекларировать свои наличные денежные средства" — это всегда мошенник", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что мошенники используют слово "декларирование" как ключевой элемент легенды, придающий обману вид официальной процедуры - они используют "приказы Центробанка", "распоряжения следователя" и "новые требования Генпрокуратуры". Однако это лишь попытка заставить человека добровольно перевести или передать свои деньги злоумышленникам. Правоохранители рассказали, что в юридическом смысле декларация — это документ, в котором гражданин официально сообщает государству определенные сведения. Сюда входят: налоговая декларация (форма 3-НДФЛ) — подается в ФНС для отражения доходов, полученных не через работодателя; декларация о доходах и имуществе — подаётся отдельными категориями лиц в рамках антикоррупционного контроля; таможенная декларация — заполняется при ввозе или вывозе товаров и валюты через границу; декларация по валютным операциям — оформляется юрлицами и резидентами при движении капитала за рубежом. "Во всех этих случаях декларация — это заявление в государственный орган, а не перевод средств куда-либо", - отметили в ведомстве. В МВД добавили, что современные преступники умело пользуются юридической лексикой, подменяя смыслы и эксплуатируя страх граждан перед госструктурами, лучший способ защиты — знать, как устроено все на самом деле.
