МВД рассказало, как мошенники используют новые правила регистрации сим-карт - 24.10.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как мошенники используют новые правила регистрации сим-карт
общество
финансы
мвд
общество , финансы, мвд
Общество , Финансы, МВД
14:32 24.10.2025
 
МВД рассказало, как мошенники используют новые правила регистрации сим-карт

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Мобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом новых правил, ограничивающих количество сим-карт, выманивают персональные данные и деньги у граждан, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники используют тему ограничений на количество сим-карт, чтобы выманить персональные данные и деньги... Они звонят и сообщают, что ваш номер "временно заблокирован из-за превышения лимита" или "подлежит перерегистрации". Под предлогом "сохранения номера" или "подтверждения личности" у жертвы запрашивают паспортные данные, коды из смс и предлагают перезвонить "специалисту", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что после новостей о проверках операторов связи и ограничении числа сим-карт, зарегистрированных на одного гражданина, злоумышленники придумали новую схему.
В управлении сообщили, что подобным образом пострадала жительница Чебоксар, поверившая, что без срочной якобы проверки данных потеряет номер телефона.
"Как действовать правильно: проверить, сколько сим-карт оформлено на ваше имя, можно самостоятельно и безопасно - через портал "Госуслуги" в разделе "Сведения о зарегистрированных номерах". Если вам звонят и ссылаются на "новые правила регистрации сим-карт" - просто прервите разговор. Операторы связи и госорганы никогда не будут уточнять личные данные по телефону", - посоветовали в ведомстве.
Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
В Минцифры назвали число установивших самозапрет на оформление сим-карт
9 октября, 11:31
 
ОбществоФинансыМВД
 
 
