МВД рассказало, как мошенники используют новые правила регистрации сим-карт

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом новых правил, ограничивающих количество сим-карт, выманивают персональные данные и деньги у граждан, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники используют тему ограничений на количество сим-карт, чтобы выманить персональные данные и деньги... Они звонят и сообщают, что ваш номер "временно заблокирован из-за превышения лимита" или "подлежит перерегистрации". Под предлогом "сохранения номера" или "подтверждения личности" у жертвы запрашивают паспортные данные, коды из смс и предлагают перезвонить "специалисту", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что после новостей о проверках операторов связи и ограничении числа сим-карт, зарегистрированных на одного гражданина, злоумышленники придумали новую схему. В управлении сообщили, что подобным образом пострадала жительница Чебоксар, поверившая, что без срочной якобы проверки данных потеряет номер телефона. "Как действовать правильно: проверить, сколько сим-карт оформлено на ваше имя, можно самостоятельно и безопасно - через портал "Госуслуги" в разделе "Сведения о зарегистрированных номерах". Если вам звонят и ссылаются на "новые правила регистрации сим-карт" - просто прервите разговор. Операторы связи и госорганы никогда не будут уточнять личные данные по телефону", - посоветовали в ведомстве.

