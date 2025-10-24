https://1prime.ru/20251024/mvd-863892988.html
МВД рассказало, как мошенники используют новые правила регистрации сим-карт
МВД рассказало, как мошенники используют новые правила регистрации сим-карт - 24.10.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как мошенники используют новые правила регистрации сим-карт
Мошенники под предлогом новых правил, ограничивающих количество сим-карт, выманивают персональные данные и деньги у граждан, предупредили в управлении по... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T14:32+0300
2025-10-24T14:32+0300
2025-10-24T14:32+0300
общество
финансы
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом новых правил, ограничивающих количество сим-карт, выманивают персональные данные и деньги у граждан, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники используют тему ограничений на количество сим-карт, чтобы выманить персональные данные и деньги... Они звонят и сообщают, что ваш номер "временно заблокирован из-за превышения лимита" или "подлежит перерегистрации". Под предлогом "сохранения номера" или "подтверждения личности" у жертвы запрашивают паспортные данные, коды из смс и предлагают перезвонить "специалисту", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что после новостей о проверках операторов связи и ограничении числа сим-карт, зарегистрированных на одного гражданина, злоумышленники придумали новую схему. В управлении сообщили, что подобным образом пострадала жительница Чебоксар, поверившая, что без срочной якобы проверки данных потеряет номер телефона. "Как действовать правильно: проверить, сколько сим-карт оформлено на ваше имя, можно самостоятельно и безопасно - через портал "Госуслуги" в разделе "Сведения о зарегистрированных номерах". Если вам звонят и ссылаются на "новые правила регистрации сим-карт" - просто прервите разговор. Операторы связи и госорганы никогда не будут уточнять личные данные по телефону", - посоветовали в ведомстве.
https://1prime.ru/20251009/zapret-863326425.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_cfa281eb867a2998eed9a7cd48c476ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финансы, мвд
МВД рассказало, как мошенники используют новые правила регистрации сим-карт
МВД: мошенники выманивают данные под предлогом ограничений на количество сим-карт
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом новых правил, ограничивающих количество сим-карт, выманивают персональные данные и деньги у граждан, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники используют тему ограничений на количество сим-карт, чтобы выманить персональные данные и деньги... Они звонят и сообщают, что ваш номер "временно заблокирован из-за превышения лимита" или "подлежит перерегистрации". Под предлогом "сохранения номера" или "подтверждения личности" у жертвы запрашивают паспортные данные, коды из смс и предлагают перезвонить "специалисту", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что после новостей о проверках операторов связи и ограничении числа сим-карт, зарегистрированных на одного гражданина, злоумышленники придумали новую схему.
В управлении сообщили, что подобным образом пострадала жительница Чебоксар, поверившая, что без срочной якобы проверки данных потеряет номер телефона.
"Как действовать правильно: проверить, сколько сим-карт оформлено на ваше имя, можно самостоятельно и безопасно - через портал "Госуслуги" в разделе "Сведения о зарегистрированных номерах". Если вам звонят и ссылаются на "новые правила регистрации сим-карт" - просто прервите разговор. Операторы связи и госорганы никогда не будут уточнять личные данные по телефону", - посоветовали в ведомстве.
В Минцифры назвали число установивших самозапрет на оформление сим-карт