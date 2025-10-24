https://1prime.ru/20251024/mvd-863901992.html

В МВД предупредили о способах обмана родственников погибших участников СВО

В МВД предупредили о способах обмана родственников погибших участников СВО

2025-10-24T17:21+0300

мошенничество

общество

россия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859781905_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_09689a032f70d376328b56a61844ccd8.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мошенники собирают сведения для обмана родственников погибших участников СВО через фотографии захоронений погибших бойцов, которые получают от россиян за деньги либо путем махинаций, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Родственники участников СВО становятся жертвами мошенников. Ранее мы сообщали о случаях, когда мошенники целенаправленно атакуют родственников погибших участников СВО. Установлено, откуда они берут исходные данные для таких операций. В основе лежит сбор сведений через фотографии захоронений", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что злоумышленники за деньги или под предлогом указаний от правоохранительных органов убеждают граждан фотографировать надгробия, чтобы зафиксировать ФИО, даты рождения и гибели. В качестве примера правоохранители привели случай девушки, на которую мошенники оказали психологическое давление, используя методы социальной инженерии, и принудили к передаче собранных материалов. В управлении добавили, что фотографии и видео с аллей героев также могут использоваться в психологических операциях. "Злоумышленники убеждали свою помощницу, что ответственность за передачу такой информации не предусмотрена, однако надо четко понимать, что помощь врагу, мошеннику или разведчику не останется безнаказанной", - заключили в ведомстве.

