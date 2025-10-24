Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД предупредили о способах обмана родственников погибших участников СВО - 24.10.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о способах обмана родственников погибших участников СВО
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мошенники собирают сведения для обмана родственников погибших участников СВО через фотографии захоронений погибших бойцов, которые получают от россиян за деньги либо путем махинаций, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Родственники участников СВО становятся жертвами мошенников. Ранее мы сообщали о случаях, когда мошенники целенаправленно атакуют родственников погибших участников СВО. Установлено, откуда они берут исходные данные для таких операций. В основе лежит сбор сведений через фотографии захоронений", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что злоумышленники за деньги или под предлогом указаний от правоохранительных органов убеждают граждан фотографировать надгробия, чтобы зафиксировать ФИО, даты рождения и гибели. В качестве примера правоохранители привели случай девушки, на которую мошенники оказали психологическое давление, используя методы социальной инженерии, и принудили к передаче собранных материалов. В управлении добавили, что фотографии и видео с аллей героев также могут использоваться в психологических операциях. "Злоумышленники убеждали свою помощницу, что ответственность за передачу такой информации не предусмотрена, однако надо четко понимать, что помощь врагу, мошеннику или разведчику не останется безнаказанной", - заключили в ведомстве.
общество, россия, мвд
17:21 24.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мошенники собирают сведения для обмана родственников погибших участников СВО через фотографии захоронений погибших бойцов, которые получают от россиян за деньги либо путем махинаций, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Родственники участников СВО становятся жертвами мошенников. Ранее мы сообщали о случаях, когда мошенники целенаправленно атакуют родственников погибших участников СВО. Установлено, откуда они берут исходные данные для таких операций. В основе лежит сбор сведений через фотографии захоронений", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что злоумышленники за деньги или под предлогом указаний от правоохранительных органов убеждают граждан фотографировать надгробия, чтобы зафиксировать ФИО, даты рождения и гибели. В качестве примера правоохранители привели случай девушки, на которую мошенники оказали психологическое давление, используя методы социальной инженерии, и принудили к передаче собранных материалов.
В управлении добавили, что фотографии и видео с аллей героев также могут использоваться в психологических операциях.
"Злоумышленники убеждали свою помощницу, что ответственность за передачу такой информации не предусмотрена, однако надо четко понимать, что помощь врагу, мошеннику или разведчику не останется безнаказанной", - заключили в ведомстве.
МВД рассказало, как мошенники используют новые правила регистрации сим-карт
