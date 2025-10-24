https://1prime.ru/20251024/nabiullina--863896176.html

Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке в декабре

Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке в декабре - 24.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке в декабре

Прогноз Банка России предполагает возможность как снижения, так и сохранения ключевой ставки в декабре, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T15:13+0300

2025-10-24T15:13+0300

2025-10-24T15:20+0300

банк россии

эльвира набиуллина

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588280_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_808a29e0e667fdf9a3f25623e9c93ae0.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Прогноз Банка России предполагает возможность как снижения, так и сохранения ключевой ставки в декабре, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Наш прогноз, если вы посмотрите по траектории ключевой ставки, в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки", - сказала она.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 19 декабря.

https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863896002.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, финансы, банки