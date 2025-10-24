Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-24T15:13+0300
2025-10-24T15:20+0300
банк россии
эльвира набиуллина
финансы
банки
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Прогноз Банка России предполагает возможность как снижения, так и сохранения ключевой ставки в декабре, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Наш прогноз, если вы посмотрите по траектории ключевой ставки, в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки", - сказала она.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 19 декабря.
1920
1920
true
эльвира набиуллина, финансы, банки
Банк России, Эльвира Набиуллина, Финансы, Банки
15:13 24.10.2025 (обновлено: 15:20 24.10.2025)
 
Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке в декабре

ЦБ предполагает возможность как снижения, так и сохранения ставки в декабре

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Прогноз Банка России предполагает возможность как снижения, так и сохранения ключевой ставки в декабре, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Наш прогноз, если вы посмотрите по траектории ключевой ставки, в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки", - сказала она.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 19 декабря.
Набиуллина дала сроки по выходу российской экономики из состояния перегрева
Банк РоссииЭльвира НабиуллинаФинансыБанки
 
 
