Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда

Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда - 24.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда

Напряженность на российском рынке труда смягчается, хотя потребность в кадрах остается, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24

2025-10-24T15:49+0300

2025-10-24T15:49+0300

банк россии

россия

рф

эльвира набиуллина

центральные банки

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Напряженность на российском рынке труда смягчается, хотя потребность в кадрах остается, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. "У нас, конечно, нет последних статистических данных, они приходят с запаздыванием, но у нас есть данные опросов и данные хедхантеров. Мы видим, что количество вакансий уменьшается, по вопросам мы видим, что уменьшается и доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров, хотя количество этих предприятий остается высоким, но это некоторая тенденция на снижение напряженности на рынке труда", - сказала она. ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Ранее Набиуллина заявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики в России продолжается, хотя могут быть и паузы, и ЦБ РФ считает, что может продолжать снижать ключевую ставку, но более аккуратно.

рф

