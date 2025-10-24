Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда - 24.10.2025, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда - 24.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда
Напряженность на российском рынке труда смягчается, хотя потребность в кадрах остается, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Напряженность на российском рынке труда смягчается, хотя потребность в кадрах остается, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. "У нас, конечно, нет последних статистических данных, они приходят с запаздыванием, но у нас есть данные опросов и данные хедхантеров. Мы видим, что количество вакансий уменьшается, по вопросам мы видим, что уменьшается и доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров, хотя количество этих предприятий остается высоким, но это некоторая тенденция на снижение напряженности на рынке труда", - сказала она. ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Ранее Набиуллина заявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики в России продолжается, хотя могут быть и паузы, и ЦБ РФ считает, что может продолжать снижать ключевую ставку, но более аккуратно.
россия, рф, эльвира набиуллина, центральные банки
Банк России, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, центральные банки
15:49 24.10.2025
 
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда

Набиуллина заявила о снижении напряженности на рынке труда

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Напряженность на российском рынке труда смягчается, хотя потребность в кадрах остается, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
"У нас, конечно, нет последних статистических данных, они приходят с запаздыванием, но у нас есть данные опросов и данные хедхантеров. Мы видим, что количество вакансий уменьшается, по вопросам мы видим, что уменьшается и доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров, хотя количество этих предприятий остается высоким, но это некоторая тенденция на снижение напряженности на рынке труда", - сказала она.
ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Ранее Набиуллина заявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики в России продолжается, хотя могут быть и паузы, и ЦБ РФ считает, что может продолжать снижать ключевую ставку, но более аккуратно.
Банк России, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, центральные банки
 
 
