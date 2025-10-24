Набиуллина дала сроки по выходу российской экономики из состояния перегрева

https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863896002.html
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Экономика России в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке. Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики, мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%", - сказала она.
