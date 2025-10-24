Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина дала сроки по выходу российской экономики из состояния перегрева - 24.10.2025, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
Набиуллина дала сроки по выходу российской экономики из состояния перегрева
Набиуллина дала сроки по выходу российской экономики из состояния перегрева
Экономика России в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Экономика России в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке. Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики, мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%", - сказала она.
рф, эльвира набиуллина, финансы, банки
Банк России, РФ, Эльвира Набиуллина, Финансы, Банки
15:10 24.10.2025 (обновлено: 15:14 24.10.2025)
 
Набиуллина дала сроки по выходу российской экономики из состояния перегрева

Набиуллина: экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Экономика России в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке. Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики, мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%", - сказала она.
Российская экономика выходит из перегрева, заявила Набиуллина
15:08
 
Банк РоссииРФЭльвира НабиуллинаФинансыБанки
 
 
