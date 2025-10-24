https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863896096.html
Набиуллина оценила вклады в рублях
Набиуллина оценила вклады в рублях - 24.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила вклады в рублях
Ряд российских банков скорректировал свои ставки по сберегательным продуктам, и на сегодня благодаря высоким ставкам депозиты в рублях оказываются для... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T15:11+0300
2025-10-24T15:11+0300
2025-10-24T15:41+0300
банк россии
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/10/856733847_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_6a186f20388002ba6fa36413d5b00921.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ряд российских банков скорректировал свои ставки по сберегательным продуктам, и на сегодня благодаря высоким ставкам депозиты в рублях оказываются для вкладчиков более привлекательными, чем в иностранной валюте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."На депозитном рынке подстройка к ранее принятым решениям по ключевой ставке в основном завершена. Ряд банков скорректировал ставки по вкладам вверх после их значительного снижения летом. В целом у населения сохраняется высокая сберегательная активность, это создает условия для замедления инфляции", - сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции."Рубль с прошлого заседания немного укрепился. Во многом это связано с жесткой денежно-кредитной политикой, высокие ставки делают активы в рублях более привлекательными по сравнению с зарубежными", - указала она.Глава ЦБ добавила, что на укреплении рубля сказались и разовые факторы. В частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплаты по кредитам.
https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863896002.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/10/856733847_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_eb1109e2d2b39d4bf94689352cfedc88.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила вклады в рублях
Набиуллина: вклады в рублях стали более привлекательными
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ряд российских банков скорректировал свои ставки по сберегательным продуктам, и на сегодня благодаря высоким ставкам депозиты в рублях оказываются для вкладчиков более привлекательными, чем в иностранной валюте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"На депозитном рынке подстройка к ранее принятым решениям по ключевой ставке в основном завершена. Ряд банков скорректировал ставки по вкладам вверх после их значительного снижения летом. В целом у населения сохраняется высокая сберегательная активность, это создает условия для замедления инфляции", - сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции.
"Рубль с прошлого заседания немного укрепился. Во многом это связано с жесткой денежно-кредитной политикой, высокие ставки делают активы в рублях более привлекательными по сравнению с зарубежными", - указала она.
Глава ЦБ добавила, что на укреплении рубля сказались и разовые факторы. В частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплаты по кредитам.
Набиуллина дала сроки по выходу российской экономики из состояния перегрева