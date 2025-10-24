Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина оценила вклады в рублях - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863896096.html
Набиуллина оценила вклады в рублях
Набиуллина оценила вклады в рублях - 24.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила вклады в рублях
Ряд российских банков скорректировал свои ставки по сберегательным продуктам, и на сегодня благодаря высоким ставкам депозиты в рублях оказываются для... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T15:11+0300
2025-10-24T15:41+0300
банк россии
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/10/856733847_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_6a186f20388002ba6fa36413d5b00921.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ряд российских банков скорректировал свои ставки по сберегательным продуктам, и на сегодня благодаря высоким ставкам депозиты в рублях оказываются для вкладчиков более привлекательными, чем в иностранной валюте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."На депозитном рынке подстройка к ранее принятым решениям по ключевой ставке в основном завершена. Ряд банков скорректировал ставки по вкладам вверх после их значительного снижения летом. В целом у населения сохраняется высокая сберегательная активность, это создает условия для замедления инфляции", - сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции."Рубль с прошлого заседания немного укрепился. Во многом это связано с жесткой денежно-кредитной политикой, высокие ставки делают активы в рублях более привлекательными по сравнению с зарубежными", - указала она.Глава ЦБ добавила, что на укреплении рубля сказались и разовые факторы. В частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплаты по кредитам.
https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863896002.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/10/856733847_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_eb1109e2d2b39d4bf94689352cfedc88.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
15:11 24.10.2025 (обновлено: 15:41 24.10.2025)
 
Набиуллина оценила вклады в рублях

Набиуллина: вклады в рублях стали более привлекательными

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ряд российских банков скорректировал свои ставки по сберегательным продуктам, и на сегодня благодаря высоким ставкам депозиты в рублях оказываются для вкладчиков более привлекательными, чем в иностранной валюте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"На депозитном рынке подстройка к ранее принятым решениям по ключевой ставке в основном завершена. Ряд банков скорректировал ставки по вкладам вверх после их значительного снижения летом. В целом у населения сохраняется высокая сберегательная активность, это создает условия для замедления инфляции", - сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции.
"Рубль с прошлого заседания немного укрепился. Во многом это связано с жесткой денежно-кредитной политикой, высокие ставки делают активы в рублях более привлекательными по сравнению с зарубежными", - указала она.
Глава ЦБ добавила, что на укреплении рубля сказались и разовые факторы. В частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплаты по кредитам.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Набиуллина дала сроки по выходу российской экономики из состояния перегрева
15:10
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала