Набиуллина оценила вклады в рублях

Набиуллина оценила вклады в рублях

2025-10-24T15:11+0300

2025-10-24T15:11+0300

2025-10-24T15:41+0300

банк россии

эльвира набиуллина

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ряд российских банков скорректировал свои ставки по сберегательным продуктам, и на сегодня благодаря высоким ставкам депозиты в рублях оказываются для вкладчиков более привлекательными, чем в иностранной валюте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."На депозитном рынке подстройка к ранее принятым решениям по ключевой ставке в основном завершена. Ряд банков скорректировал ставки по вкладам вверх после их значительного снижения летом. В целом у населения сохраняется высокая сберегательная активность, это создает условия для замедления инфляции", - сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции."Рубль с прошлого заседания немного укрепился. Во многом это связано с жесткой денежно-кредитной политикой, высокие ставки делают активы в рублях более привлекательными по сравнению с зарубежными", - указала она.Глава ЦБ добавила, что на укреплении рубля сказались и разовые факторы. В частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплаты по кредитам.

