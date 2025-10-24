Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России
Снижение ставки в декабре не предопределено, заявила Набиуллина
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре не предопределено, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Я обращаю внимание на то, что сигнал совета директоров на ближайшие заседания нейтрален. Это означает, что продолжение снижения на ближайших заседаниях не предопределено по умолчанию", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
15:14 24.10.2025 (обновлено: 15:20 24.10.2025)
 
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре не предопределено, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Я обращаю внимание на то, что сигнал совета директоров на ближайшие заседания нейтрален. Это означает, что продолжение снижения на ближайших заседаниях не предопределено по умолчанию", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.
ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке в декабре
