Набиуллина оценила финансовое положение российских компаний
2025-10-24T15:15+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Компании России сталкиваются со снижением прибыли, но их финансовое положение стабильно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "При принятии решений по ключевой ставке мы традиционно уделяем внимание обсуждению финансовой устойчивости компаний. Наблюдается снижение их прибыли, неравномерное по секторам, но в целом положение компаний остается стабильным", - сказала она.
