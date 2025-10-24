Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина оценила финансовое положение российских компаний - 24.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила финансовое положение российских компаний
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Компании России сталкиваются со снижением прибыли, но их финансовое положение стабильно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "При принятии решений по ключевой ставке мы традиционно уделяем внимание обсуждению финансовой устойчивости компаний. Наблюдается снижение их прибыли, неравномерное по секторам, но в целом положение компаний остается стабильным", - сказала она.
15:15 24.10.2025
 
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Компании России сталкиваются со снижением прибыли, но их финансовое положение стабильно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"При принятии решений по ключевой ставке мы традиционно уделяем внимание обсуждению финансовой устойчивости компаний. Наблюдается снижение их прибыли, неравномерное по секторам, но в целом положение компаний остается стабильным", - сказала она.
